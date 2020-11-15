Тело девочки убийца сокрыл в земле, прикрыв ветками деревьев. Фото: "ЛизаАлерт"

Самые страшные догадки подтвердились – пропавшую в Асбесте 11-летнюю Полину убили. Информацию об этом подтвердили официальные представители СУ СКР по Свердловской области и в региональном главке полиции.

12 ноября школьница отправилась гулять, но домой так и не вернулась. Для поимки убийцы в город была выслана усиленная следственная группа, в которую вошли лучшие криминалисты Среднего Урала. Мужчина уже сознался в преступлении, а также рассказал, что заманил Полину к себе домой, где изнасиловал и задушил.

. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Валерий Горелых

- В результате проведенной работы сегодня установлен и задержан подозреваемый в безвестном исчезновении 11-летней девочки. Он дал признательные показания о совершении убийства малолетней, пояснив, что ранее он с ней знаком не был, - отмечают в СУ СКР региона.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предполагаемым преступником оказался рецидивист по по прозвищу «Осип». В общей сложности он провел в местах лишения свободы 19 лет.

- Под прессом неопровержимых улик, добытых в ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве пропавшей накануне Полины и сам указал место в кустарнике за жилым 9-ти этажным домом, где спрятал ее обнаженное тело. Чтобы его изобличить, полиграф не потребовался, - отметил полковник Горелых.

От тела убийца избавился ночью, вынеся на участок местности недалеко от своего дома. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Преступнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.