Тело обнаружили в лесном массиве. Фото: "ЛизаАлерт"

Пропавшая 12 ноября в городе Асбест Свердловской области 11-летняя школьница Полина Сковородченко обнаружена мертвой. Об этом сообщают поисковые отряды.

Тело обнаружено 15 ноября спустя двое суток поисков. Подробности смерти девочки пока не называются – в региональном СКР пообещали прокомментировать ситуацию позже. В свердловском областном Главке также заявили, что комментариев пока не будет.

Полина Сковородченко ушла из дома днем, 12 ноября. Ближе к вечеру ее семья начала бить тревогу. На поиски были отправлены стражи порядка, волонтеры и местные жители. Всего около 120 человек.

Семья Полины считается благополучной, в школе девочку характеризовали положительно. Депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова написала в своем блоге, что тело Полины нашли в лесном массиве.

- По неофициальной информации убили. Подозреваемый задержан. На место выехали представители областного следственного комитета, - написала Наталья Крылова.