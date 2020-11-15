Девочка пропала 12 ноября во время прогулки. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Следственный комитет опубликовал видео со следственного эксперимента, который прошел несколько часов назад в Асбесте. На кадрах видно, как задержанный мужчина показывает силовикам, как убивал 11-летнюю Полину, а потом спрятал тело в кустах.

Душегубом оказался 40-летний рецидивиста по прозвищу «Осип». Почти половину своей жизни он провел за решеткой, а в последний раз освободился в феврале.

- Под прессом неопровержимых улик, добытых в ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве пропавшей накануне Полины и сам указал место в кустарнике за жилым 9-ти этажным домом, где спрятал ее обнаженное тело. Чтобы его изобличить, полиграф не потребовался, - рассказывает официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что убийце грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.