В Асбесте суд отправил в СИЗО душегуба, подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней девочки

Под стражей Артем Осипов пробудет до 12 января 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте по решению суда в СИЗО поместили 40-летнего Артема Осипова. Его подозревают в жутком преступлении против 11-летней школьницы по имени Полина. По версии следствия, Осипов изнасиловал девочку у себя дома, а затем задушил ребенка.

- Сегодня судом по ходатайству следователя СКР в отношении гражданина, 1980 года рождения, подозреваемого в убийстве 11-летней жительницы Асбеста, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе регионального СКР.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый пробудет в СИЗО до 12 января. Артема Осипова подозревают по трем статьям УК: убийство малолетней, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Полина бесследно пропала 12 ноября, после того, как отправилась на прогулку. Ее несколько дней искали полиция и волонтеры. Параллельно силовики проверяли местных жителей, которые были не в ладах с законом, а еще смотрели записи с видеокамер. По ним и удалось вычислить подозрительного мужчину, с которым ушла девочка. Им оказался местный житель по имени Александр Осипов. Из своих сорока лет, 19 - он провел в тюрьме. Сидел за грабежи, разбои, незаконный оборот наркотиков и убийство. Освободился рецидивист в феврале 2020 года. Мужчина устроился работать в ритуальную фирму.

Тело девочки убийца спрятал за домом, прикрыв ветками деревьев. Фото: "Лиза Алерт"

- В местах не столь отдаленных у него прозвище «Осип». Он признался в убийстве девочки. Сказал, что встретил Полину в 15:00 дня. Тогда же начал заманивать ее к себе домой. Упор делал на то, что на улице холодно, а у него дома можно погреться, - рассказывал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Школьница поверила незнакомому мужчине и отправилась к нему в квартиру. Уже там «Осип» жестоко расправился с девочкой. Позже он покажет полицейским место, куда ночью вынес труп ребенка.

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