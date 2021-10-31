Полицейские приняли меня за проститутку: в Екатеринбурге неизвестный изнасиловал студентку в парке

Фото: станица пострадавшей в Instagram

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал с ножом на студентку Алину Гаршину и изнасиловал ее в парке имени Павлика Морозова. Инцидент произошел ранним утром прошлой субботы. Девушка на своей странице в социальных сетях рассказала, что гуляла по улицам города, когда на нее сзади напрыгнул неизвестный и заявил, что сопротивляться бесполезно.

Пострадавшая попыталась дать отпор, однако мужчина был значительно сильнее, она сильно сжимал шею и руки своей жертве, не позволяя ей сбежать, в результате девушка смирилась и, испугавшись за свою жизнь, стала подчиняться злоумышленнику. Однако история не закончилась насилием в парке. Мужчина вызвал такси и перевез ее в гостиницу, где продолжил издевательства.

Фото: станица пострадавшей в Instagram

- Это был взрослый выпивший мужчина. Я была трезвая, не пью алкоголь. Думала: когда это кончится? И главное - как? Он совсем перестал скрываться, но не называл имя и возраст. Из парка он повез меня в гостиницу, я с ужасом внутри продолжала подчиняться, так как очень боялась, - пишет на своей странице в Instagram пострадавшая,

В гостинице мужчина снова изнасиловал девушку и пригрозил ей позвать своих товарищей. Через некоторое время Алине все же удалось сбежать, когда насильник уснул. На входе в хостел девушка спросила у коменданта имя и фамилию нападавшего и сразу же отправилась в полицию, там же девушку приняли за проститутку, которой просто не заплатил клиент.

Дело передали специалистам из следственного комитета Фото: Андрей АБРАМОВ

- Заявление все-таки приняли. Смотрели записи по камерам, сказали, что, если не получится доказать, что я не «познакомилась» с ним, тогда уже цитирую «дело будет заводиться на тебя», негодует Алина.

Позже заявление передали на рассмотрение специалистам из следственного комитета.

- По данному факту проводится доследственная проверка по Чкаловскому району Екатеринбурга, - коротко ответили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Теперь девушка ищет деньги на хорошего адвоката, чтобы не допустить насилия над другими девушками, так как, по словам полицейских, у мужчины уже были судимости, и колония за плечами.