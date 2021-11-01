Следственный комитет проводит проверку. Фото: читатель «КП»

В распоряжении «Комсомольской правды» появились кадры с камер наблюдения екатеринбургской гостиницы «Ямал» в Чкаловском районе уральской столицы. Ранее юная Алина Гаршина заявила о том, что в парке имени Павлика Морозова на нее напал вооруженный ножом мужчина. А после этого ее изнасиловали в гостинице, куда затащили силой.

Потом девушке стали поступать оскорбления и угрозы, а интимные снимки Алины нашли на сайтах для вебкам-моделей. В анкетах указано, что девушке 20 лет. Сама она не афиширует свой метод заработка. На записи видно, как Гаршина и ее спутник заходят в гостиницу, затем выходят на улицу, а позже возвращаются из магазина. В руках у девушки мороженное и коробка сока.

Через некоторое время девушка в одиночестве покидает «Ямал». Затем она обратится в полицию с заявлением. Материалы передали в Следственный комитет.

- Проводится процессуальная проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства, - пояснили «КП-Екатеринбург» в следственном отделе СК по Чкаловскому району.

По словам Алины Гаршиной, она готовится заключить договор с адвокатом. В качестве защитника она выбрала женщину, так как «мужчины бывают глухими в плане эмпатии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я лежала и плакала»: школьницы из Екатеринбурга рассказали, как их изнасиловали трое цыган (подробнее)