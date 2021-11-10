Девушке поступают угрозы, но друзья верят в ее искренность. Фото: соцсети

Студентка РГППУ Алина Гаршина впервые опубликовала фотографии из больничной палаты. После критики в свой адрес 23-летняя девушка оказалась под капельницей. Ранее девушка заявила об изнасиловании. По ее словам, утром 23 октября в парке им. Павлика Морозова на нее напал мужчина. Якобы, над ней надругались на улице, а затем в гостинице.

- Я еле держу в руках телефон. Я обо всем расскажу позже. Врачи сказали мне беречься от интернета, - рассказала «КП» Алина Гаршина.

Позже выяснилось, что студентка тайно работает вебкам-моделью под ником Odry Glam. Общественность пришла в ярость от такого заработка потерпевшей и потребовала вернуть деньги, перечисленные на оплату адвоката. Также в Сети оказались записи с камер отеля «Ямал».

Теперь Алина редко выходит на связь с аудиторией. Фото: @garshinaalina

- Я вебкамщица, а не проститутка. Сижу перед камерой одна. Я брезгливая. Я не удаляла пост, вы скорее всего закидали его жалобами. Я не мошенница. Деньги нужны были на юриста и адвоката. Схожу еще к психологу. Остальное на благотворительность, - объясняла Гаршина.

Следственный комитет проводит проверку. Ожидается, что по ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела об изнасиловании или ложном доносе.