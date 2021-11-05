Адвокат девушки, заявившей об изнасиловании: «Дело могут возбудить в любой момент»

Девушка работает вебкам-моделью. Фото: соцсети

Адвокат из Нижнего Тагила Дмитрий Черных будет представлять интересы студентки Алина Гаршиной, которая заявила об изнасиловании.

По версии девушки, 23 октября в парке имени Павлика Морозова на нее напал вооруженный мужчина. Она утверждает, что над ней надругались в парке, а затем в гостинице.

Следственный комитет проводит проверку.

- Вероятно, срок проверки был продлён до 30 суток. Для возбуждения дел такой категории необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу с привлечением гинеколога. У СК есть месяц со дня регистрации заявления, чтобы принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Это может произойти в любой день, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Черных.

Ранее стало известно, что Гаршина работает вебкам-моделью.

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