Девушка работает вебкам моделью. Фото: СОЦСЕТИ

Студентка РГППУ Алина Гаршина, заявившая об изнасиловании, оказалась в больнице. Об этом она сообщила в своем Instagram. А через несколько минут девушка опубликовала ордер от 3 ноября о заключении соглашения с адвокатом, чье имя скрыто.

- Добрый день. Сейчас я нахожусь в больнице, мне ставят капельницы. Не могу часто выходить на связь, - написала Гаршина.

23 октября девушка впервые рассказала об изнасиловании. По ее словам, во время прогулки ранним утром по парку имени Павлика Морозова на нее напал вооруженный мужчина. После этого ее, якобы, силой затащили в гостиницу. Алина собирала деньги на оплату услуг адвоката через соцсети. Но теперь возмущенные меценаты требуют вернуть им все до копейки. Популярность мгновенно обернулась против девушки, когда все узнали о ее работе вебкам-моделью. А потом увидели записи из гостиницы, где она была с мужчиной.

- Я вебкамщица, а не проститутка. Сижу перед камерой одна. Я брезгливая. Я не удаляла пост, вы скорее всего закидали его жалобами. Я не мошенница. Деньги нужны были на юриста и адвоката. Схожу еще к психологу. Остальное на благотворительность, - говорилось в последнем заявлении Гаршиной.

Следственный комитет проводит проверку. В случае, если факт надругательства не подтвердится, студентке может грозить уголовная ответственность за заведомо ложный донос.

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