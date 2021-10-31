Анкету изнасилованной в Екатеринбурге студентки нашли на сайте вебкам-моделей

Фото: Instagram пострадавшей

Анкету 23-летней студентки, которую изнасиловали в парке имени Павлика Морозова на прошлой неделе, нашли на сайте вебкам-моделей. Девушка публикует интимные трансляции и фотографии эротического содержания в своем личном профиле.

- В его описании содержится вся информации о физических параметрах девушки, сексуальных предпочтениях, ее возраст, а также интересы. Если верить тому, что там написано, то девушка увлекается психологией, чтением книг, компьютерными играми, танцами, а также готова к различным экспериментам. Однако то, что девушка зарабатывает деньги таким способом, не значит, что ее можно изнасиловать, - об этом пишет Telegram-канал «Свет. Екатеринбург».

Фото: Telegram-канале "Свет"

Напомним, об изнасиловании студентки стало известно накануне, девушка выложила в своих социальных сетях несколько постов, в котором подробно рассказала о произошедшем. По ее словам, все произошло ранним утром прошлой субботы, она гуляла по улицам города, когда на нее сзади напрыгнул неизвестный и заявил, что сопротивляться бесполезно.

Пострадавшая попыталась дать отпор, однако мужчина был значительно сильнее, она сжимал шею и руки своей жертве, не позволяя ей сбежать, в результате девушка смирилась и, испугавшись за свою жизнь, стала подчиняться злоумышленнику. Однако история не закончилась насилием в парке. Мужчина вызвал такси и перевез ее в гостиницу, где продолжил издевательства.

Фото: Instagram пострадавшей

Когда девушке все же удалось сбежать, она сразу обратилась в полицию, но там ее приняли за проститутку, которой просто не заплатил клиент. Сейчас в ситуации разбираются специалисты следственного комитета.