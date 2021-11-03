Через два дня Алина удалила запись, в которой подробно рассказала о нападении. Фото: СОЦСЕТИ

Студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина, которая прославилась на всю страну после заявления об изнасиловании в парке и гостинице, впервые прокомментировала ситуацию. Через два дня после огласки истории девушка удалила пост в Instagram. А подписчики стали требовать вернуть деньги, пожертвованные на оплату адвокатов. Кроме этого появилось видео с камер из отеля «Ямал», где Гаршина находилась с неизвестным мужчиной.

На кадрах видно, как студентка идет за спутником с мороженым в руках. Затем уединяется в номере, а потом спокойно уходит. Шквал критики в адрес Алины также вызван ее заработком. Как оказалось, девушка работает вебкам-моделью.

- Я вебкамщица, а не проститутка. Сижу перед камерой одна. Я брезгливая. Я не удаляла пост, вы скорее всего закидали его жалобами. Я не мошенница. Деньги нужны были на юриста и адвоката. Схожу еще к психологу. Остальное на благотворительность. Я не выходила на связь два дня, потому что началась травля. Мне присылают угрозы в огромном количестве, что меня найдут и что-то сделают со мной. Я еще не в состоянии говорить на камеру, но мне очень страшно. Страшно от людей. Страшно от этого жестокого мира. Я никому в жизни зла не делала, чтобы все это происходило со мной, - написала в сторис Алина Гаршина.

Следственный комитет проводит проверку. На данный момент неизвестно, будет ли привлечен к уголовной ответственности мужчина, находившейся со студенткой в гостинице.

В разговоре с «КП»-Екатеринбург один из друзей Гаршиной признался, что долгое время не знал о ее тайном заработке.

- Алина совершенно позитивная и активная девчонка. Всегда поддерживала меня. Мы в шоке от случившегося. Маленькая девочка стала жертвой насилия. Я узнал о вебкам относительно не давно. Мы понимаем, что сейчас ее все воспринимают, словно новую Диану Шурыгину. Но там был огромный здоровый мужик. Вы думаете, она могла бы убежать на каблуках и с сумочкой?! Ей очень тяжело, близкие друзья ее поддерживают, - рассказал «Комсомолке» друг девушки. По словам адвоката Дмитрия Ушакова, если следствие придет к выводу, что преступления не было, девушка сама может стать фигурантом уголовного дела. - Статья 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Если выяснится, что девушка оговорила мужчину, то ее привлекут к ответственности. В таком случае максимальное наказание будет до 3 лет лишения свободы, - пояснил Дмитрий Ушаков.

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