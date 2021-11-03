Девушке поступают угрозы, но друзья верят в ее искренность. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге начало нерабочих дней ознаменовалось громким во всех смыслах заявлением 23-летней студентки РГППУ Алины Гаршиной. На своей страничке в Instagram девушка заявила об изнасиловании. По ее словам, утром 23 октября в парке имени Павлика Морозова на нее напал вооруженный мужчина. Якобы, сначала надругался над ней там, а затем повез в гостиницу.

В качестве доказательств – разбитая губа. Студентка третьего курса признавалась, в полиции заявление приняли не сразу. Сначала приняли за жрицу любви.

- Это был взрослый выпивший мужчина. Я была трезвая, не пью алкоголь. Думала: когда это кончится? И главное - как? Он совсем перестал скрываться, но не называл имя и возраст. Из парка он повез меня в гостиницу, я с ужасом внутри продолжала подчиняться, так как очень боялась, - писала Алина.

За считанные часы история девушки стала новостью № 1 на Урале. Неравнодушные стали давать советы, мол, надо писать заявление и нанимать адвоката.

Гаршина заявила, что ей угрожали расправой. Фото: скриншот

Гаршина тоже зря времени не теряла и объявила сбор средств на юриста. Но не прошло и двух дней, как все стало приобретать до боли знакомый сценарий истории Дианы Шурыгиной.

ВЕБКАМЩИЦА, А НЕ ПРОСТИТУТКА

Уже на следующий день стало понятно, что к своим 23 годам уроженка Магнитогорска зарабатывает на жизнь не только рисованием и подработкой в кофейне. Основной доход от вебкама (сфера бизнеса, когда модель на камеру выполняет пожелания заказчика, в том числе и интимного характера - Прим. Ред.). Алина известна на таких сайтах под ником Odry Glam.

Вопросов к девушке стало еще больше. Но последней каплей была запись с камер гостиницы «Ямал». На кадрах видно, как Гаршина вприпрыжку бежит за высоким мужчиной. Потом пара ненадолго уходит в магазин за мороженым и шоколадом, а после уединяется в номере. Из гостиницы Алина уходит одна и сразу направляется писать заявление в отдел полиции. В соцсетях на девушку в одночасье сыплется шквал угроз и оскорблений.

Эти сообщения студентка отправляла друзьям, когда находилась в гостинице с мужчиной. Фото: скриншот

- Тебя не насиловали. Это ты себя насилуешь на камеру за донат. Позорище, - пишут в комментариях студентке.

- Я представляю, как ********** [негодуют] настоящие жертвы насилия с такого перфоманса, - делится подписчица.

Пост с подробным описанием изнасилования исчез на третьи сутки, но здесь как раз таки все понятно. Instagram удалил запись после большого количества жалоб.

Сама Алина старается не выходить на улицу и боится расправы теперь уже от тех, кто считает ее мошенницей. А в Сети уже собирают петицию с требованием привлечь ее к ответственности за сбор 300 тысяч рублей.

Но студентка уверяет – деньги ей действительно нужны. Часть на адвоката, а остальное пойдет на благотворительность.

- Я вебкамщица, а не проститутка. Сижу перед камерой одна. Я брезгливая. Я не выходила на связь два дня, потому что началась травля. Мне присылают угрозы в огромном количестве, что меня найдут и что-то сделают со мной. Я еще не в состоянии говорить на камеру, но мне очень страшно. Страшно от людей. Страшно от этого жестокого мира. Я никому в жизни зла не делала, чтобы все это происходило со мной, - написала в сторис Алина Гаршина.

Такой путь проделала Алина, если верить ее словам о хронологии событий. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

НА ЕЕ МЕСТЕ МОГЛА БЫТЬ ЛЮБАЯ

Пока в соцсетях гадают что же будет дальше, следователи СК выясняют обстоятельства роковой встречи. Уже по итогам проверки станет ясно, насколько правдива история юной красавицы.

- Проводится доследтвенная проверка в рамках которой будут установлены все обстоятельства, - сообщили в следственном отделе СК по Чкаловскому району.

Друзья Алины Гаршиной на все 100% уверены в искренности девушки. Сейчас вебкамщица в подавленном состоянии.

Свою работу вебкам-моделью Алина скрывала даже от близких друзей. Фото: СОЦСЕТИ

Близкий друг девушки Дмитрий Есько считает, что Алина выбрала единственный правильный для себя способ рассказать о нападении.

- О работе вебкам-моделью я узнал случайно. Сначала над ней подшучивали, а потом я решил напрямую спросить ее об этом. Она подтвердила, это был ее маленький секрет. Алина - очень позитивная девчонка. За три года в университете мы стали очень близки, поддерживали друг друга в трудную минуту. Я понимаю, что сейчас ее считают Шурыгиной из Екатеринбурга. Но ведь на ее месте могла оказаться любая девушка. Против нее был высокий здоровый мужик. Что она могла сделать с сумочкой и на каблуках?! Она решила поделиться через Instagram, это ее выбор. Ей так было проще, - рассказывает друг Гаршиной.

На данный момент сохраняется вероятность привлечения ее к уголовной ответственности за ложный донос.

- Статья 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Если выяснится, что девушка оговорила мужчину, то ее привлекут к ответственности. В таком случае максимальное наказание будет до 3 лет лишения свободы, - пояснил адвокат Дмитрий Ушаков.

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