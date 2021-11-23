Как выяснилось, девушка вела двойную жизнь: мало кто знал о ее работе вебкам-моделью. Фото: соцсети

Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после заявления студентки РГППУ Алины Гаршиной об изнасиловании. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал адвокат Евгений Черных. Решение было принято на основе судебно-медицинских экспертиз. В частности известно, что заявительницу осматривал гинеколог.

23 октября Алина сообщила в своем Twitter о нападении вооруженного мужчины. Девушка утверждала, что вовремя утренней прогулки в парке имени Павлика Морозова к ней подошел неизвестный и стал угрожать расправой. По словам Гаршиной, над ней надругались на улице, а затем в гостинице. На записях с камер отеля «Ямал» видно, как Алина и ее спутник заселяются в номер, а потом уходят в магазин за мороженным и шоколадом. А после уединяются. Тем же утром студентка написала заявление в полицию.

Сценический псевдоним Гаршиной - Odry Glam. Фото: соцсети

Девушка начала сбор денег на оплату адвоката. Но уже через сутки подверглась массовой травле. Все из-за того, что в Сети узнали в Алине вебкам-модель под ником Odry Glam. На нервной почве Гаршину госпитализировали в клинику неврозов, где она пробыла две недели.

- Я вебкамщица, а не проститутка. Сижу перед камерой одна. Я брезгливая. Я не удаляла пост, вы скорее всего закидали его жалобами. Я не мошенница. Деньги нужны были на юриста и адвоката. Схожу еще к психологу. Остальное на благотворительность, - писала Алина в Instagram.

Доследственная проверка длилась ровно месяц, по ее окончанию силовики не нашли оснований для дальнейшего расследования. Не исключено, что девушку могут привлечь к ответственности за ложный донос. В СУ СК РФ по Свердловской области от комментария по данному поводу воздержались.