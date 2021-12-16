Глава Екатеринбурга отвечает на актуальные вопросы Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 декабря 2021 года Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции подвел итоги года.

Мэр ответил на самые острые и актуальные вопросы, которых в 2021 году накопилось немало. Буквально сейчас уральская столица покрыта льдом из-за оттепели. Конечно, вопрос мэру об этом тоже будет задан.

Пресс-конференция началась с того, что Алексей Орлов зачитал доклад об итогах года. Он отметил, что в зале присутствуют его заместители, которые помогут при ответах на отраслевые вопросы. Начал мэр с экономики города.

- В 2021 году и в Екатеринбурге и в Свердловской области продолжилось восстановление экономической активности. Нам удалось в 9 раз снизить реальную безработицу, - сказал Алексей Орлов. Оборот оптовой торговли увеличился в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

Пресс-конференция началась в 13.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Затронул глава города и работы по благоустройству парков.

- В этом году завершили строительные работы в парке XXII партсъезда. В следующем году приступаем к благоустройству Преображенского парка в Академическом и зеленой зоны в Солнечном, - рассказал Алексей Орлов. - Потенциал показал фестиваль «Атмосфера». Его более 133 тысяч человек посетили. Горожанам он понравился. Готовы дальше использования городской площади обсуждать.

Также Алексей Орлов рассказал, что в городе будет разрабатываться механизм защиты исторического наследия - чтобы не сносились старинные дома. Также он рассказал, что по программе комплексного развития территории, которую в народе называют реновацией, на Уралмаше и Эльмаше из ветхого жилья будет переселено 310 семей.

На общение с прессой было выделено полтора часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Далее приводим избранные цитаты главы города с пресс-конференции.

О НАЗЕМНОМ МЕТРО

- Вместе со Свердловской железной дорогой работаем над проектом наземного метро. Название рабочее. Это городская скоростная электричка, которая соединит город с отдаленными районами. Без сложных пересадок из центра Екатеринбурга в города-спутники можно будет добраться.

О ЧИСТОТЕ В ГОРОДЕ

Мы весь год в настройке и наладке работы наших ДЭУ находимся. Еженедельно совещания с главами районов проводим. Работаем над повышением эффективности работы. Существующая ситуация вызвана системными недочетами, которые копились десятилетиями. В некоторых ДЭУ машины на 2/3 изношены. Многое держится на мастерстве талантов наших механиков. У нас наконец состоялись конкурсные процедуры – порядка 80 единиц коммунальной техники получим.

О ЗООПАРКЕ

- В прошлом году он отметил 90-летие. Была оживленная дискуссия о его переносе. Мое личное мнение это наше конкурентное преимущество иметь пусть небольшой зоопарк, но в шаговой доступности в центре города с уникальной коллекцией животных. В этом году сдали в эксплуатацию кормо-кухню. Сейчас реконструируем вольер для белого медведя. Молодая медведица Хатанга ждет в Москве переезда на Урал. В ходе командировки я видел ее лично. Интересное животное, умное. Придется по душе детям и гостям. В апреле-мае из Москвы привезем уже надеюсь, ее.

Об УНИВЕРСИАДЕ 2023

- Все работы идут по графику. Событие для нас крайне важное. Занимаемся обновлением городской инфраструктуры. Горожане еще многие годы будут пользоваться наследием игр.

О КРАСНОЗНАМЕННОЙ ГРУППЕ

- После новогодних праздников о судьбе Краснознаменной группы вынесем на общественной обсуждение вопрос. Мы ее восстановим. Работа в этом направлении идет. Надо только решить, где она будет размещена.

Пресс-конференция длилась полтора часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ВОСЬМОМ РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

- Впервые за многие десятилетия в российском городе миллионнике в чистом поле возник новый район. Сначала он как микрорайон развивался. Теперь это восьмой район – Академический. Официально он стал существовать с 1 октября. С января администрация района приступит к своей работе.

О ДОЛГАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ЕКАТЕРИНБУРГА

- Ситуация в Гортрансе непростая но она под контролем. Я дважды и с поставщиками энергии и с налоговыми органами проводил встречи. Мы предусматриваем и в бюджете финансовую поддержку нашего пассажирского предприятия. Основная причина долгов - ковидные ограничения. Объем перевозок упал.

О ВТОРОЙ ВЕТКЕ МЕТРО

- Я думаю, что для каждого горожанина и для меня очень важным было бы продолжение строительства метро. Но сегодня это дорогое удовольствие. Ресурсов пока нет. От идеи мы не отказываемся. Есть мысли может не в рамках второй ветки а продления действующей. Построить одну две станции с удлинением линии можно.

О ГРАФИКЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

- Да, много жалоб идет на несоблюдение графика, особенно со стороны частных перевозчиков. Мы регулярно этих перевозчиков штрафуем. Но здесь нужно вернуться к ограничениям и падению пассажиропотока.

Он восстанавливается, но крайне медленно. Есть проблемы с обеспечением трудовыми ресурсами. У нас и трудовые мигранты работали на транспорте. С квалификацией. Но этих людей на рынке труда стало на порядок меньше. Занимаемся сейчас вопросами обеспечения кадрами.

О БОРЬБЕ С ГРЯЗЬЮ

- Меня не устраивает грязь на тротуарах, дорогах. Что можно сделать - использовать современную технику. У нас будет 80 новых единиц техники, включая пылесосы современные. Вы наверное заметили, что в этом году пыли было меньше. Слушайте, мы вернулись домой в чистой обуви.

О ГОЛОЛЕДЕ

- 1 декабря прошел дождь. Бывает такое на Урале. Но у нас принцип организации наших территорий, мы со льдом на дорогах справились оперативно, используем бионород. Автомобилисты критикуют нас за то что пачкает машины, но зато льда нет.

Остановочные комплексы привели в порядок. Та же Тюмень, я с коллегами на активной связи, мы на тротуарах принципиально не применяем Бионорд, чтобы обувь не портилась и четырехногие питомцы не страдали.

Почти год прошел с того момента, как Алексей Орлов возглавил Екатеринбург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О БАРЕЛЬЕФЕ СТАЛИНА НА ДОМЕ ОФИЦЕРОВ

- Во-первых, барельеф установлен на здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения и принадлежит оно Министерству обороны. Администрация Екатеринбурга не участвует в согласовании.

От себя скажу, что каждая личность внесла свой вклад в историю. Мы победили в Великой Отечественной войне. В 50-х годах, когда боролись с культом личности барельеф был демонтирован. Сегодня принято решение о восстановлении исторического облика здания.

О РЕМОНТЕ ТЕАТРА КУКОЛ

- Театр Кукол в конце декабря планируем открыть. В конце декабря строители передадут ключи нашим театралам. Нельзя сказать, что он просто отремонтирован, он серьезно модернизирован. Ждем новых премьер, постановок.

О ЗДАНИИ СТАРЕЙШЕГО КИНОТЕАТРА КОЛИЗЕЙ

- Надеемся, что полностью Театр Кукол к весне освободит Колизей. Этим помещениям потребуется реконструкция. Мы планируем разместить там коллектив Провинциальные Танцы.

О ЛЕДОВОМ ГОРОДКЕ, КОТОРЫМ НЕ ДОВОЛЬНЫ ГОРОЖАНЕ

- Мнения разделяются. Люди любят это пространство, хотя сам я не в восторге от скученности. Использовать живую ель? Мне жалко каждый год ее рубить. По поводу иного использования этой территории, я предложил давайте сделаем там каток с прокатом коньков, размещением ярмарки.

Следующий год - начнем работу с лета. Будем заниматься разработкой новогоднего оформления Екатеринбурга. В этом году постарались работу систематизировать. 25 декабря все работы по праздничному оформлению города завершаем. У нас будет 144 катка.

О ПОВЫШЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

- В этом году повышения цен на общественный транспорт не будет. Но в следующем году это повышение произойдет. Новые тарифы установят с 1 февраля. Сейчас все документы находятся в РЭК.

О МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ ВЫБОРОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

- Лично для меня наверное в приоритете те депутаты Городской Думы, которые действительно имеют авторитет у избирателей, которые активно участвуют в обсуждении развития нашего города. По мажоритарной системе или по партийным спискам прошел депутат... Главное, что за депутат.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ БАДЕН-БАДЕНА НА ШАРТАШЕ

- Этому проекту требуется серьезная экологическая экспертиза. Сама концепция благоустройства Шарташского лесопарка она наверное предполагает наличие там таких рекреационных зон. Это обьект для отдыха, здоровья.

У нас на Уктусе аналогичный комплекс работает. С учетом мнения экспертного сообщества противоречий особых и не было. Понятно, что есть группа активных горожан, которые против строительства. Надо учитывать мнения всех. Лично я за строительство. Уверяю, когда там будет построен термальный комплекс, а там закрытая система циркуляции, сбросов в воду не будет.

Депутаты Городской Думы туда выезжали с общественностью. Директора парка с инвестором показывали площадку. Взята пауза. Но мы этот проект поддерживаем.

Так будет выглядеть термальный комплекс "Баден-Баден", который планируют построить на Шарташе

О КОНЦЕССИИ ВОДОКАНАЛА

- Это не продажа и не передача. Имущество остается в муниципальной собственности. Мы эти вопросы прорабатываем. У нас есть потребность в реконструкции наших очистных сооружений аэрационной станции.

Пока мы не ведем речи о большой концессии Водоканала. Но нужны ресурсы на приведение в порядок, приведение новых технологий. Просто взять кредит и потом его отдавать – сложно. Мы ведем переговоры с несколькими крупными городами, которые этим занимаются. Пока сложно говорить. Не исключено, что в ближайшей перспективе появится частно-инвестиционная инициатива.

О СТАТУСЕ В ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ

- Я член регионального политсовета. Конструкция такова, что у нас 7 городских отделений. Речи о создании городского отделения не идет. У нас сегодня идут консультации по некой ротации в первичных отделениях.

Если мне будет предложен какой-то руководящий пост без отрыва от основной работы, я готов ей какое-то время посвящать. Но это компетенция общего собрания. Оно в начале февраля будет проводиться. Будет избран президиум политсовета.

О ПЕРЕСТАНОВКАХ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

- Подходит год моей работы в качестве руководителя муниципалитета. На сегодня сформирована работоспособная команда и глав районов, и моих заместителей. Что касается перераспределения полномочий – они будут. У нас все профессионалы в команде. Что касается персоналий, команда сформирована, я не вижу необходимости в замене кого-то. Мы работаем с очень серьезной нагрузкой.

О СОХРАНЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- У нас на базе общественной палаты новый состав избран меньше года назад. Мы в этой работе самое активное участие принимаем. С застройщиками, если речь идет о территориях комплексного развития территории. Конечно, туда культурные объекты будут попадать. Если это объект культурного наследия, с ним ничего не должно случиться. Его можно использовать под какой-то детский клуб, под культурное учреждение.

Для меня важно, чтобы исторический облик старого города сохранялся. Рассматриваются вопросы о возможном переносе исторических памятников. Может быть он на новом месте они будут находиться. Вот что делать с домом Гайдара? (деревянный дом рядом с Ельцин Центром, в котором в советские годы жил писатель Аркадий Гайдар, - Прим. Ред.) В том виде и том месте, где он стоит, он никому не интересен. Но это памятник. С ним ничего нельзя сделать.