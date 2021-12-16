Мэр Екатеринбурга поддержал строительство «Баден-Бадена» на Шарташе

Так будет выглядеть термальный комплекс "Баден-Баден", который планируют построить на Шарташе

Один из вопросов, который подняли на итоговой пресс-конференции 2021 мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, был вопрос о строительстве термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе.

- Город в данном случае не занимает пассивную позицию. Этот проект поможет городу получить дополнительные доходы, - говорит Алексей Орлов. – Да, требуется серьезная экологическая экспертиза. Сама концепция благоустройства Шарташского лесопарка предполагает наличие там таких рекреационных зон. Это объект для отдыха, здоровья. У нас на Уктусе аналогичный комплекс работает. С учетом мнения экспертного сообщества противоречий особых и не было. Понятно, что есть группа активных горожан, которые против строительства. Надо учитывать мнения всех. Лично я за строительство. Уверяю, когда там будет построен термальный комплекс, а там закрытая система циркуляции, сбросов в воду не будет, все будут только рады. Напомню, когда мы создавали велодорожки, тоже были протестующие. Сейчас об этом уже никто не вспоминает, все довольны. Депутаты Городской Думы туда выезжали с общественностью. Директора парка с инвестором показывали площадку. Взята пауза. Но мы этот проект поддерживаем.

Напомним, в строительство планируют вложить 1,5 миллиарда рублей, а доходы оценивают в 200 миллионов в год. Если проект утвердят, строительство может начаться уже этой весной. Реализовать проект планируют в два этапа. Однако экологи, горожане и активисты боятся, что «Баден-Баден» нанесет вред экологии и уничтожит природный парк. В частности, по словам Владимира Вершинина, заведующего кафедрой биоразнообразия и биоэкологии в УрФУ, из-за строительства комплекса под угрозой оказались сибирские углозубы. Это вид тритонов, для которых Шарташский лесопарк - одно из крупнейших мест обитания и зимовки.