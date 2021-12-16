Алексей Орлов назвал причину долгов в Гортрансе Екатеринбурга

Алексей Орлов назвал ситуацию в Гортрансе контролируемой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ситуации с долгами Гортранса, а также назвал причину трудной финансовой ситуации на предприятии.

По словам мэра Екатеринбурга, ситуация в Гортрансе сегодня непростая, однако контролируемая.

- Ситуация под контролем. Бесперебойное пассажирское сообщение обеспечивается, и будет обеспечиваться. Я лично дважды проводил большие рабочие встречи и с поставщиками электроэнергии, и с налоговыми органами, - говорит Алексей Орлов. - Реструктуризация задолженности - это нормальная рабочая процедура, когда оплачивается сумма основного долга по согласованному графику. Мы эти вопросы обеспечили. Мы предусматриваем и в бюджете финансовую поддержку нашего пассажирского предприятия.

По словам мэра Екатеринбурга, основная причина ситуации с долгами в Гортрансе – это коронавирусные ограничения.

- У нас в 2020 году объем пассажирских перевозок упал до 20 % от годовой нормы. То есть, выручки нет, зарплату платить нужно, обслуживать транспорт нужно, ГСМ подорожал, - заявил Орлов.

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