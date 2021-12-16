Мэр Екатеринбурга заявил о продлении первой ветки метро

Первую линию екатеринбургского метро построили в 2012-м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время итоговой пресс-конференции 16 декабря 2021 мэр Екатеринбурга заявил о том, что не исключает возможность продления первой ветки метро в Екатеринбурге.

- Я думаю, что для каждого горожанина и для меня очень важным было бы продолжение строительства метро. Но сегодня это дорогое удовольствие. Ресурсов пока нет. От идеи мы не отказываемся. Есть мысли, может, не в рамках второй ветки, а о продлении действующей. Построить одну две станции с удлинением линии можно, - отметил Алексей Орлов.

Напомним, первую линию екатеринбургского метро начали строить в 1980 году, а закончили в 2012-м. Она насчитывает девять станций и тянется с севера на юг – от Уралмаша до Ботаники. Вторая линия метро должна быть перпендикулярна ей и протянуться с запада на восток. Но ее строительство постоянно откладывают из-за нехватки финансирования.