Алексей Орлов объяснил, почему в Екатеринбурге скользко: «Прошел дождь, так бывает»

Алексей Орлов рассказал, как город борется с гололедом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга не перестают возмущаться грязью и гололедом на дорогах города. Поэтому не удивительно, что на итоговой пресс-конференции главы Екатеринбурга был задан вопрос о том, как администрация борется и с тем, и с другим.

- Почему у нас так скользко, потому что 1 декабря прошел дождь. Так бывает. Он не только у нас прошел. В Тюмени был, в Перми. Мы со льдом справились оперативно, - заявил Алексей Орлов. – Мы с ним справляемся при помощи «Бионорда». Да, автомобилисты ругаются из-за того, что это портит машины. Но зато нет льда. Безопасность дорожного движения обеспечена. На тротуарах мы принципиально не применяем «Бионорд». Потому что портится обувь, многие идут со своими четвероногими питомцами. Поэтому на тротуарах мы используем песок, крупнофракционную смесь. Это позволит убавить скользкость и не допустит грязь.

Кроме того, градоначальник добавил, что его также как и горожан не устраивает грязь на тротуарах, дорогах.

- Что можно сделать - использовать современную технику. У нас будет 80 новых единиц техники, включая современные пылесосы, - уточнил Алексей Орлов. - Вы, наверное, заметили, что в этом году пыли было меньше?

Напомним, не так давно мэр Екатеринбурга признал поражение в борьбе со льдом.