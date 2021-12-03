Мэр Екатеринбурга признал поражение в борьбе с гололедом, появившемся в городе в начале зимы

Ледяной дождь прошел в городе в ночь на 1 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава уральской столицы Алексей Орлов, подводя итоги рабочей недели, был вынужден признать поражение в борьбе с гололедом и грязью, которые обрушились на Екатеринбург в первые дни зимы. Дождь и плюсовая температура превратили улицы города в один большой каток. По словам градоначальника, коммунальщикам не удалось оперативно устранить последствия непогоды, несмотря на их круглосуточную работу.

- Так хотелось бы, конечно, чтобы у нас было существенно больше и рабочих рук, и современной техники. Будем изыскивать для этого ресурсы, будем учиться работать лучше и делать больше, чтобы горожанам жилось комфортнее в нашем городе, - заявил в своем обращении в Instagram мэр Алексей Орлов.

Чиновник заверил, что службы благоустройства не справились со своими задачами во всем УрФО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновник заверил, что службы благоустройства не справились со своими задачами во всем УрФО, но они и дальше будут принимать климатические вызовы.

На ликвидацию последствий ночных заморозков в Екатеринбурге выехали 170 комбинированных дорожных машин, 44 автогрейдера и 45 единиц другой техники. Рабочие уже использовали почти 50 кубометров песка и 900 кубометров пескосоляной смеси.

- Особое внимание уделяется противогололедной обработке трасс, мостов, подъемов и спусков. В городах и населенных пунктах региона также обрабатываются тротуары и остановки общественного транспорта, - отмечали в департаменте информполитики региона.