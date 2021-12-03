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Общество3 декабря 2021 15:40

Мэр Екатеринбурга признал поражение в борьбе с гололедом, появившемся в городе в начале зимы

Улицы уральской столицы напоминают один большой каток
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Ледяной дождь прошел в городе в ночь на 1 декабря

Ледяной дождь прошел в городе в ночь на 1 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава уральской столицы Алексей Орлов, подводя итоги рабочей недели, был вынужден признать поражение в борьбе с гололедом и грязью, которые обрушились на Екатеринбург в первые дни зимы. Дождь и плюсовая температура превратили улицы города в один большой каток. По словам градоначальника, коммунальщикам не удалось оперативно устранить последствия непогоды, несмотря на их круглосуточную работу.

- Так хотелось бы, конечно, чтобы у нас было существенно больше и рабочих рук, и современной техники. Будем изыскивать для этого ресурсы, будем учиться работать лучше и делать больше, чтобы горожанам жилось комфортнее в нашем городе, - заявил в своем обращении в Instagram мэр Алексей Орлов.

Чиновник заверил, что службы благоустройства не справились со своими задачами во всем УрФО

Чиновник заверил, что службы благоустройства не справились со своими задачами во всем УрФО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновник заверил, что службы благоустройства не справились со своими задачами во всем УрФО, но они и дальше будут принимать климатические вызовы.

На ликвидацию последствий ночных заморозков в Екатеринбурге выехали 170 комбинированных дорожных машин, 44 автогрейдера и 45 единиц другой техники. Рабочие уже использовали почти 50 кубометров песка и 900 кубометров пескосоляной смеси.

- Особое внимание уделяется противогололедной обработке трасс, мостов, подъемов и спусков. В городах и населенных пунктах региона также обрабатываются тротуары и остановки общественного транспорта, - отмечали в департаменте информполитики региона.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ