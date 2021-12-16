Мэр Екатеринбурга оценил барельеф Сталина на Доме офицеров

Барельеф вернули на главную башню здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал ситуацию с восстановлением барельефа с изображением Иосифа Сталина на фасаде здания Окружного дома офицеров.

Появление лика Сталина на военном объекте раскритиковали общественники. По словам Алексей Орлова, мэрия Екатеринбурга не принимала участие в согласовании облика здания.

- Барельеф установлен на здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения и принадлежит оно Министерству обороны. Администрация Екатеринбурга не участвует в согласовании. От себя скажу, что каждая личность внесла свой вклад в историю. Мы победили в Великой Отечественной войне. В 50-х годах, когда боролись с культом личности, барельеф был демонтирован. Сегодня принято решение о восстановлении исторического облика здания, - заключил Глава Екатеринбурга.

Мэр Екатеринбурга заявил, что мэрия не имеет отношения к реконструкции ОДО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее военные ЦВО также пояснили, зачем на ОДО вернули барельеф Иосифа Сталина. По их словам, этот барельеф – точная копия барельефа, располагавшегося на здании ранее. Цель его установки – восстановление исторического облика здания. Об этом в пресс-службе ЦВО сообщили «КП-Екатеринбург».

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