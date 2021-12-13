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Общество13 декабря 2021 16:12

На центральную башню дома офицеров в Екатеринбурге вернули барельеф Иосифа Сталина

Скульптуры не было в течение нескольких десятков лет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В прошлом году активисты движения «За правду» попытались вернуть скульптуру

В прошлом году активисты движения «За правду» попытались вернуть скульптуру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На центральную башню окружного дома офицеров в Екатеринбурге вернулся барельеф советского вождя Иосифа Сталина. Композиция провисела до второй половины двадцатого столетия. Позже по политическим соображениям ее сняли и больше не возвращали в течение нескольких десятков лет. В прошлом году активисты движения «За правду» попытались вернуть скульптуру.

В день рождения Сталина они даже создали лазерную проекцию портрета, намекая на то, что барельеф необходимо вернуть на прежнее место, они даже отправляли запросы в министерство обороны.

В пресс-службе ЦВО пока никак не комментируют нововведение. Напомним, ранее стало известно, что у здания Центрального военного округа прошло торжественнее открытие второго памятника маршалу Георгию Жукову. Презентация была приурочена к 125-ой годовщине со дня рождения маршала Победы.