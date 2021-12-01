В центре Екатеринбурга открыли второй памятник маршалу Жукову

Открытие памятника было приурочено к 125-ой годовщине со дня рождения маршала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 декабря, в Екатеринбурге у здания Центрального военного округа прошло торжественнее открытие второго памятника маршалу Георгию Жукову. Об это сообщает корреспондент «КП Екатеринбург» с места событий.

- Презентация была приурочена к 125-ой годовщине со дня рождения маршала Победы, - говорится в сообщении ЦВО.

Торжественное открытие прошло у здания Центрального военного округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовка эскиза скульптуры и работы над памятником заняли около года. Проектом занималась команда уральских скульпторов, которую возглавил Андрей Зайцев.

В композиции изображен автомобиль Willys, в котором сидит Жуков с водителем. Рядом с машиной стоит фигура мужчины. Это начальник штаба Уральского военного округа генерал-лейтенант Лев Сквирский. По задумке, он встречает Жукова, который приехал на службу. Также перед памятником установлена табличка, в которой объясняется сцена.

По задумке, начальник штаба УрВО Лев Сквирский встречает Жукова, который приехал на службу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все фигуры отлиты из бронзы и установлены на постамент. Общий вес конструкции составляет около пяти тонн.

У штаба ЦВО уже был один памятник маршалу Жукову. Его установили еще в 1995 году. Композиция представляет бронзовую конную скульптуру полководца. Она установлена на овальном гранитном постаменте, украшенном барельефами с военной тематикой.

Перед памятником установлена табличка, в которой объясняется сцена Фото: Алексей БУЛАТОВ

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