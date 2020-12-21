В Екатеринбурге на фасаде Дома офицеров появился портрет Сталина

Фото: социальные сети движения «За правду» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на фасаде окружного Дома офицеров появилась лазерная проекция портрета советского вождя Иосифа Сталина. Акцию в честь прошедшего дня рождения государственного деятеля провели участники движения «За правду».

- Когда-то на фасаде здания уже был барельеф Сталина, однако по политическим причинам его сначала закрыли, а затем и вовсе демонтировали. Мы же хотим восстановить исторический облик дома, - говорят в пресс-службе движения.

Более того, активисты проводили опрос населения и уже подали официальный запрос, чтобы вернуть барельеф на прежнее место.