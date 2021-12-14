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Общество14 декабря 2021 12:49

Военные объяснили, зачем установили барельеф Сталина на башне Дома офицеров в Екатеринбурге

По их словам, они хотели восстановить исторический облик здания
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Установленный барельеф является точной копией барельефа, который был установлен на фасаде здания ранее

Установленный барельеф является точной копией барельефа, который был установлен на фасаде здания ранее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные объяснили, для чего установили барельеф советского вождя Иосифа Сталина на центральную башню Окружного дома офицеров в Екатеринбурге. Внимательные горожане заметили преображение вчера вечером, как раз в эти дни в здании ведутся работы по ремонту фасада здания.

- Установленный барельеф является точной копией барельефа, который был установлен на фасаде здания ранее. Целью установки барельефа является восстановление исторического облика здания. Работы ведутся ускоренными темпами, в ближайшее время будут завершены, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦВО.

Также планируется частичный демонтаж скульптурной группы на главном фронтоне здания для реставрации, после чего все элементы будут возвращены на место. Напомним, барельеф по политическим соображениям сняли и больше не возвращали в течение почти 30 лет. В прошлом году активисты движения «За правду» попытались вернуть скульптуру.