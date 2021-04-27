Метро Екатеринбурга 30 лет: как к нам попали московские жетоны и куда пропала станция «Калининская»

Торжественная церемония открытия станции «Машиностроителей» в 1991 году. Фото: Государственный архив Свердловской области

27 апреля ровно в шесть часов утра на станцию «Проспект Космонавтов» прибыл состав. В него вошли первые пассажиры свердловского метро. С того момента прошло ровно 30 лет. За это время в Екатеринбурге появилась первая и пока единственная ветка подземки. Она связала центр с северными и южными районами города. В проекте - вторая линия, которая соединит юго-запад с северо-востоком... В день рождения екатеринбургского метро рассказываем любопытные факты из его истории.

Снимок, сделанный 24 октября 1986 года. Строительство метро в самом разгаре. На фотографии, например, запечатлен тоннельный отряд № 34 на перегонном тоннеле до станции «Уралмаш». Фото: Государственный архив Свердловской области

ЖДАЛИ МИЛЛИОННОГО ЖИТЕЛЯ

Разговоры о том, что Свердловску пора бы уже задуматься о собственном метро, пошли еще в 1967 году. Дело в том, что право на строительство метро советским городам нужно было заслужить. Причем не вкладом в промышленность страны или важностью с точки зрения транспортной доступности, а… демографическими показателями. Если у тебя есть миллион жителей, значит, ты большой город и тебе полагается метрополитен. Миллионный житель в Свердловске родился в 1967 году. Так, просто благодаря лишь факту своего появления на свет, один из екатеринбуржцев обеспечил нас подземкой. Правда, ее строительство началось лишь в 1980 году, когда 28 августа во время торжественной церемонии на стройплощадке заработали экскаваторы.

А это уже 1992 год. Работники метро и первые пассажиры в вагоне на вновь открытой ветке «Машиностроителей-Уральская». Фото: Государственный архив Свердловской области

ЕЛЬЦИН ДОБИВАЛСЯ РАЗРЕШЕНИЯ В МОСКВЕ

Борис Ельцин в своих мемуарах вспоминал, что пробивать начало строительства метро в Свердловске ему приходилось в Москве в ту пору, когда он был первым секретарем Свердловского обкома КПСС (когда руководил Свердловской областью. - Прим. ред.). Нужно было решение Политбюро, которое можно было получить только через генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

- Резолюции он сам сочинить уже не мог. Говорит мне: «Давай диктуй, что мне писать». Я, естественно, диктую: «Ознакомить членов Политбюро, подготовить проект постановления Политбюро о строительстве метро в Свердловске». Он написал то, что я ему сказал, расписался и отдал мне бумагу, - писал Борис Николаевич в мемуарах «Исповедь на заданную тему».

Правда, те документы, которые подписывал Леонид Брежнев, еще не давали гарантию реализации проекта. Нужно было зарегистрировать их как полагается. Поэтому сразу после того как Леонид Ильич поставил свою подпись, Борис Ельцин убедил его пригласить помощника, чтобы оформить решение и отправить его всем членам Политбюро.

Вход на станцию метро «Машиностроителей» со стороны Педагогического института в 1990-е. Фото: Государственный архив Свердловской области

САМОЕ КОРОТКОЕ МЕТРО?

Проехаться, как сейчас с Уралмаша до Ботаники, в апреле 1991 года, когда заработало метро, было еще нельзя. Даже до площади 1905 года доехать было невозможно. А все потому, что изначально открыты были лишь три станции - «Проспект Космонавтов», «Уралмаш», «Машиностроителей». Их общая длина была всего 2,6 км (против 12,7 современных. - Прим. ред.). Тогда же появился слух, будто екатеринбургское метро - самое короткое в мире и его якобы даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Однако на самом деле это было не так. Самым коротким метро в мире был и остается «Кармелит» в израильском городе Хайфе. Оно проложено в горе Кармель, и его длина составляет 1 километр 803 метра. Хотя технологически это и не совсем метро, а скорее подземный фуникулер. Открылся он в 1959 году.

Вход на станцию «Машиностроителей» в начале 90-х. Фото: Государственный архив Свердловской области

СТАНЦИИ МОГЛИ НАЗВАТЬ В ЧЕСТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Если бы не назревавший распад СССР, станции могли бы носить совсем другие названия. Изначально их хотели назвать в честь знаменитых революционеров. Так, «Машиностроителей» должна была стать «Калининской» в честь Михаила Калинина. «Уралмаш» должна была стать «Орджоникидзевской» в честь Серго Орджоникидзе. Из первой тройки открытых станций лишь «Проспект Космонавтов» была названа так, как и планировалось изначально. Ее посвятили освоению космоса, что нашло отражение и в дизайне интерьеров - светильники были сделаны в форме сопла космического корабля.

САМАЯ ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ

Те три станции, которые были открыты раньше всех, вовсе не были первыми, если смотреть по порядку их строительства. Исторически возведение метрополитена в уральской столице началось с современной станции «Уральская», которую тогда еще хотели назвать «Свердловской». Так как станция возводилась рядом с железнодорожным вокзалом, она позиционировалась как своеобразные «ворота в город», поэтому ее украсили люстрами из кованого металла, произведенного на Урале, а также облицевали мрамором, добытым рядом с Нижним Тагилом. Открыли «Уральскую» лишь 23 декабря 1992 года, то есть через год и восемь месяцев после того, как в столице Урала заработало метро. Почему, спросите вы. Потому что станции «Проспект Космонавтов», «Машиностроителей» и «Уралмаш» находятся ближе к депо, откуда вагоны каждое утро отправляются под землю. «Уральская» в этом списке идет лишь четвертой.

Машинисты электропоезда у нас всегда были одеты, как говорится, с иголочки. Фото: Государственный архив Свердловской области

ЗАДУМЫВАЛСЯ КАК БОМБОУБЕЖИЩЕ

Екатеринбургский метрополитен, вопреки расхожему мнению, не является полноценным убежищем, как например московский, в котором каждый вход на станцию оборудован гермозатвором на случай ядерной войны. Как объясняли в МЧС, уральский метрополитен проходит слишком близко к поверхности, а это не соответствует параметрам защитного сооружения. При этом во времена СССР он все равно задумывался как укрытие для населения, но только на случай внезапного нападения. Чтобы переждать, а потом выбраться на поверхность, то есть как и любое другое бомбоубежище под каким-нибудь жилым домом, например.

МОСКВА ОТДАЛА СВОИ ЖЕТОНЫ СТОЛИЦЕ УРАЛА

Чтобы открыть турникет и пройти к эскалатору, нужно опустить в щель специальный жетон (если вы, конечно, не пользуетесь картой. - Прим. ред.). Всякий, кто ездил в нашем метро, замечал, что на них отчего-то написано не «Екатеринбургский метрополитен», а «Московский метрополитен». И гуляют они по щелям турникетов вот уже почти треть века. Казалось бы, причем тут Москва? А дело в том, что изначально у нас жетоны были пластиковые. Но они очень часто не срабатывали. Поэтому решено было перейти на металлические. Случилось это во второй половине 90-х. Москва к тому моменту как раз решила отказаться от жетонов и за ненадобностью просто предложила Екатеринбургу забрать их себе.

Отделочные работы на станции «Проспект Космонавтов». Фото: Государственный архив Свердловской области

КАК НАЙТИ САМЫЙ ПЕРВЫЙ ВАГОН

Покупать новые вагоны - дело затратное. Поэтому, например, в Екатеринбурге пару лет назад старые составы, которым уже 30 лет, отправили на модернизацию, чтобы их можно было использовать еще 15 лет. И по этой причине в уральской подземке до сих пор можно прокатиться на том самом первом вагоне, который 27 апреля 1991 года принял первых пассажиров. Его номер: 8910. Если видите, что на станцию прибыл именно такой, знайте, именно с него началась история нашего метрополитена.

Чтобы продлить срок службы старых вагонов, пару лет назад их отправили на модернизацию. Это омолодило их на 15 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА НАШИХ ВАГОНАХ КАТАЛИСЬ В НОВОСИБИРСКЕ

Первые составы для нашего метро были сделаны в 1989 году Ленинградским вагоностроительным заводом им. И. Е. Егорова. Однако из-за того, что электродепо у нас было еще не готово, их отправили временно поработать в Новосибирский метрополитен, который был запущен еще 1986 году. Так что первыми на них успели прокатиться именно новосибирцы.