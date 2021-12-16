Алексей Орлов пообещал вернуть Краснознаменную группу в Екатеринбурге

Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснознаменную группу все-таки вернут Екатеринбургу спустя девять лет. Однако по-прежнему остается открытым вопрос поставят ли ее на историческое место – Плотинку, или установят в другом месте.

- Судьба Краснознаменной группы волнует большинство горожан. Многие выступали за то, чтобы ее восстановить. Я принял меры по сохранению ее конструкции. После Нового года проведем широкие обсуждения, чтобы решить, куда ее установить, - заявил во время итоговой пресс-конференции мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним Краснознамённая группа — это главный символ трудовых подвигов свердловчан во время Великой Отечественной войны. Памятник был подарен городу еще в 1973 году. В 2009 году с него сняли орден Ленина, а затем в 2013 году и вовсе разобрали. Это вызвало массовое возмущение у жителей Екатеринбурга.