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Общество16 декабря 2021 8:35

Алексей Орлов пообещал вернуть Краснознаменную группу в Екатеринбурге

Об этом мэр Екатеринбурга заявил во время итоговой пресс-конференции 2021
Екатерина САЛТЫКОВА
Екатерина САЛТЫКОВА
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Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году

Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснознаменную группу все-таки вернут Екатеринбургу спустя девять лет. Однако по-прежнему остается открытым вопрос поставят ли ее на историческое место – Плотинку, или установят в другом месте.

- Судьба Краснознаменной группы волнует большинство горожан. Многие выступали за то, чтобы ее восстановить. Я принял меры по сохранению ее конструкции. После Нового года проведем широкие обсуждения, чтобы решить, куда ее установить, - заявил во время итоговой пресс-конференции мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним Краснознамённая группа — это главный символ трудовых подвигов свердловчан во время Великой Отечественной войны. Памятник был подарен городу еще в 1973 году. В 2009 году с него сняли орден Ленина, а затем в 2013 году и вовсе разобрали. Это вызвало массовое возмущение у жителей Екатеринбурга.