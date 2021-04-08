Мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе Краснознаменной группы

Краснознаменная группа простояла на Плотинке несколько десятилетий Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пресс-конференции главы Екатеринбурга Алексея Орлова 8 апреля 2021 года ему задали вопрос о возвращении Краснознаменной группы на плотину Городского пруда, откуда ее в 2013 году под покровом ночи демонтировали.

Орлова напрямую спросили, почему вопрос с возвращением объекта до сих пор не решен. Мэр ответил, что для начала нужно отремонтировать гидротехническое сооружение, а потом поднимать вопрос о возвращении Краснознаменной группы именно на это место.

- Когда эту группу устанавливали в 1970-х годом, не было закона о безопасности гидротехнических сооружений. Это вопросы безопасности, это федеральное регулирование, - говорит Орлов. – Сейчас Краснознаменная группа лежит на складах предприятий. Было принято решение разделить работы на две части, но эксперты говорят, что их вместе нужно проводить. Правда, пока желающих этим заниматься не нашлось.

Орлов считает. что объект можно восстановить в другом месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам градоначальника, он понимает беспокойство жителей. На ремонт гидротехнического сооружения из городского бюджета нужно потратить 60 миллионов рублей. А потом говорит о нагрузке на него.

- Либо можно провести обсуждение по другому месту для Краснознаменной группы. Не обязательно на Плотинке. Краснознаменная группа – это не памятник. Памятник – это гидротехническое сооружение. Никто этот вопрос с повестки дня не снимает. Ведем консультации. Так или иначе, придем к какому-то общественному согласию. Определим место, - заключил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Прямая онлайн-трансляция пресс-конференции главы Екатеринбурга – по ссылке.