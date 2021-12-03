«Будем автоцистернами доставлять минеральную воду в бассейн»: депутатам Гордумы показали, каким станет «Баден-Баден» на Шарташе

Бассейн с теплой водой уже есть на Уктусе. Такой же собираются сделать и на Шарташе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На южном берегу озера Шарташ следующей весной могут начать строительство термального комплекса «Баден-Баден». Сейчас пока нет проекта этого комплекса, так как инвестор еще не получил одобрения Гордумы и до сих пор не решен окончательно вопрос со статусом участка земли, планируемого под застройку.

В Екатеринбурге уже есть один похожий термальный комплекс «Баден-Баден». Он работает на Уктусе. Сегодня, 3 декабря, инвестор показал депутатам и журналистам, как работает такой термальный комплекс там и рассказал, что планируется построить на Шарташе.

Так оформлен вход в бассейн под открытым небом с теплой водой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕПЛЫЙ БАССЕЙН С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ

Комплекс «Баден-Баден» на Шарташе будет крупнее того, что на Уктусе. Но общие черты у них есть, например, бассейн под открытым небом с теплой водой, в котором можно купаться даже зимой. На Уктусе, например, в нем сегодня посетители плескались несмотря на снег падавший с неба. Над самой водой из-за низкой уличной температуры стояло облако пара.

- У этого бассейна многоступенчатая система фильтрации, - объясняет Андрей Рощиц, технический директор термального комплекса. - Вода поступает из скважины за территорией здания с глубины в 80 метров. Она слабой минерализации. В техническом помещении под бассейном система контролирует изменение всех параметров воды, происходит ее фильтрация и обеззараживание, отслеживается кислотно-щелочной баланс, чтобы вода соответствовала всем СанПиНам нашей страны. Тут работает автоматизация, которая позволяет максимально исключить человеческий фактор при водоподготовке.

В комплексе, который хотят построить на Шарташе, бассейн также планируют наполнять минеральной водой.

- Сама вода в комплекс будет поступать из центральной системы водоснабжения города. Но вода в чашах бассейна будет привозная, - объясняет Евгений Кононов, инвестор. – У нас имеется скважина с минеральной водой в санатории «Зеленый Мыс», в Новоуральске. Она очень похожа на Обуховскую. Мы будем автоцистернами доставлять эту воду в комплекс на Шарташе.

На Уктусе вода в бассейн поступает из скважины. На Шарташе в бассейн ее собираются привозить на автоцистернах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уктусе бассейн сливают раз в год для проведения ремонтных работ и обслуживания оборудования. Вода уходит в городскую канализацию. Аналогичным образом планируют сливать бассейн и на Шарташе.

- Регулярное водоотведение будет централизованным, - говорит Евгений Кононов. - Нам предварительно «Водоканал» предложил точку подключения на улице Высоцкого. Она нас устраивает. Наши сети к этой улице будут проходить по территории, которая не является особо охраняемой природной территорией. Мы не пойдем через лес. Участок, который у нас формируется, примыкает к КОРу, мы с его стороны зайдем.

Техническое помещение под бассейном, где вода проходит очистку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕКОВЫЕ СОСНЫ ВЫРУБАТЬ НЕ ПЛАНИРУЮТ

Ранее представители Шарташского лесопарка и инвестора уже демонстрировали эскизы того, как может выглядеть «Баден-Баден» на берегу озера. Но сегодня на встрече они еще раз отметили, что итоговый вариант может выглядеть совершенно иначе, ведь полноценных проектных работ пока не проводилось.

- Весь дизайн делается так, чтобы комплекс гармонично вписался в окружение. Он будет дополнять природную среду, - говорит Евгений Кононов.

В «Баден-Бадене» на Уктусе есть и номера для гостей, приехавших издалека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В качестве демонстрации, депутатам предложили оценить, как на Уктусе удалось сохранить вековые сосны, в окружении которых работает термальный комплекс.

- Никаких болот, лесных территорий на Шарташе мы застраивать не будем, - добавил Евгений Кононов. - Все пятно посадки комплекса будет на пустыре, который уже есть. Комплекс еще и усилит природный эффект, ведь будет высажено большое количество деревьев, кустарников. Это будет зеленый оазис.

Также инвестор отметил, что термальный комплекс будет находиться не в водоохраной зоне озера, а примерно в 100 метрах от воды. При этом доступ к берегу закрывать термальный комплекс не будет.

- 20-метровая береговая зона, которая по закону относится к первому поясу водного объекта, останется в общем доступе, - сказал инвестор.

Одна из ароматических саун рядом с бассейном в «Баден-Бадене» на Уктусе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕПУТАТЫ СОБИРАЮТСЯ ПОСЕТИТЬ БУДУЩУЮ СТРОЙПЛОЩАДКУ

Земля, на которой планируется строительство, до сих пор находится в границах зоны Р1. Это зона отдыха населения, на которой капитальное строительство запрещено. Чтобы начать возведение комплекса, землю надо перевести в зону Р4, то есть зону обслуживания рекреационных территорий, где строительство уже возможно.

Решение о переводе должны принять депутаты Городской Думы Екатеринбурга. В сентябре они уже рассматривали этот вопрос, но решение принято не было. На вопрос о том, когда состоится повторное обсуждение о переводе участков из зоны Р1 в зону Р4, депутаты ответили, что в ближайшее время.

В ближайшее время депутаты Гордумы планируют также посетить и будущую стройплощадку на Шарташе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вопрос не закрыт в плане нарушения экологии. Мы должны выехать на площадку и посмотреть, где будет строительство на Шарташе. Если там нет лесного массива, то вопросы у депутатов сразу же отпадут, - прокомментировал Игорь Володин, председатель Екатеринбургской городской Думы.

На встрече присутствовал и Константин Брыляков, вице-президент Уральского Союза Экскурсоводов и Гидов-переводчиков. На днях они подготовили открытое письмо к главе региона с просьбой запретить строительство термального комплекса на берегу Шарташа.

- Я за ваш проект, но на другой локации, - обратился Константин Брыляков к инвестору. - Я считаю, что вопрос со строительством комплекса на озере еще далеко не решенный. Около десяти городских сообществ имеют другую точку зрения на проект на Шарташе и множество горожан разделяют эту точку зрения. Я бы не торопился делать окончательные выводы, что «Баден-Баден» на Шарташе появится.

Сам инвестор еще раз отметил, что место, где будет строиться комплекс, представляет собой пустырь. И когда его выведут из статуса особо охраняемых природных территорий, парк прирастет взамен другой территорией с западной стороны, на которой растут сосны.

В холодный день от бассейна с теплой водой поднимается пар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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