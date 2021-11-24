В Екатеринбурге хотят создать группу депутатов и общественников, чтобы контролировать строительство «Баден-Бадена»

Эскиз проекта. В окончательном варианте комплекс может выглядеть иначе. Фото: instagram.com/shartash_park/

В Гордуме Екатеринбурга сегодня встретились депутаты, экологи, общественники и представители бизнеса. Больше двух часов они обсуждали судьбу одной из масштабных строек, которые весной 2022 года могут начаться в Шарташском лесопарке. Речь о термальном комплексе «Баден-Баден».

1,5 МИЛЛИАРДА ИНВЕСТИЦИЙ

В начале встречи директор лесопарка Артур Зиганшин рассказал о том, каким он может стать. Так, в нем сделают плавательный бассейн и пляжную зону. Подобные комплексы, по словам главы лесопарка, есть в Германии и Австрии.

- Проект будет реализован в два этапа. Он разместится на южном берегу Шарташа. По приблизительным подсчетам объем инвестиций составит порядка 1,5 миллиардов рублей, - сказал Артур Зиганшин. – В составе первой очереди появится открытый бассейн, кафе. Будет проведена полная очистка береговой линии, создан пляж и центр водных видов спорта. В целом будет сохранена и развиваться сложившаяся спортивная функция территории. Идет работа по оформлению договора водопользования, что в перспективе позволит раскрыть водные виды спорта, прокат лодок, сабов, катамаранов.

Комплекс разместится на южном берегу Шарташа. Фото: instagram.com/shartash_park/

Вторая очередь термального комплекса разместится по соседству с первой. Вдоль нее будет проходить новая велопешеходная дорожка.

- Рядом будет построено два поля для мини-футбола и большая многофукнциональная спортивная площадка, - отмечает Артур Зиганшин. - Вторая основная часть комплекса будет занимать 6 гектар. Туда войдет многофункциональный комплекс европейского уровня с крытыми и открытыми бассейнами, СПА-центр, кафе, рестораны, гостиница и парковка. Планируется использовать подъездные пути с улицы Высоцкого. Инвестор заявляет, что заинтересован в комфортном проезде гостей в комплекс и профинансирует все работы по данному вопросу.

В администрации лесопарка заявили, что для строительства термального комплекса вырубать деревья никто не будет, так как на первом участке под строительство их просто нет, а на втором растут в основном кустарники.

- Инвестор по проекту благоустройства намерен высадить более 500 деревьев различных пород и кустарников, - добавил Артур Зиганшин. – Также инвестор планирует создать освещение на Тропе здоровья.

БОЛОТО ХОТЯТ ПРЕВРАТИТЬ В БОЛОТНЫЙ ПАРК

На встрече озвучили, что инвестор планирует вложить 20-30 миллионов в создание террасы на набережной, а также 50-60 миллионов инвестировать в благоустройство той части лесопарка, которая будет окружать термальный комплекс. Это около 8 гектар земли.

Комплекс могут начать строить в 2022 году. Фото: instagram.com/shartash_park/

На встрече депутат Константин Киселев поинтересовался, сохранится ли болото, которое находится рядом с зоной будущего строительства.

- У нас одно болото находится в этой локации. Оно примыкает к большой многофункциональной площадке, - объяснил Артур Зиганшин. - В этом проекте оно не затрагивается. Только если будет одобрена инициатива инвестора – осуществить там болотный парк. Это некий набор благоустройства с прокладкой природных дорожек и малых архитектурных форм. Сохраняется и болото, и живность, которая там есть.

Депутат Роман Ступников в свою очередь поинтересовался, как будет передаваться инвестору участок под строительство термального комплекса.

- Это будет аренда, не выкуп, - сказал директор лесопарка. - Договор аренды и стоимость еще не определены. Представленные сейчас эскизы лишь приблизительные.

Одной из ключевых тем на встрече стала судьба воды, которая будет сливаться с бассейнов комплекса. В администрации лесопарка уточнили, что она будет сбрасываться в городские сети – по 20 кубометров в сутки. При этом из бассейна с термальной водой ее сливать будут лишь раз в год, так как во время использования вода в нем проходит замкнутый цикл водоочистки фильтрами.

В свою очередь депутат Александр Колесников отметил, что ситуация с канализационной системой вокруг Шарташа сейчас очень плохая, из-за чего некоторые участки в этом районе не могут использоваться под застройку.

- Предоставьте заключение Водоканала. Это стратегическое предприятие. Они даже Вексельбергу, который хотел перевести город на закрытую схему теплоснабжения, сказали «Нет. Наши сети не справятся с этим», - напомнил Александр Колесников.

ЧТО БУДЕТ С ПРИРОДОЙ ШАРТАША

Андрей Хазов, вице-президент клуба Юнеско, поднял на встрече тему восстановления озера Шарташ. Он рассказал, что сейчас оно считается «медленно умирающим» и в ближайшие сотни лет уровень воды в нем может понизиться на метр, что приведет к деградации.

- С точки зрения баланса идет большая биогенная нагрузка, - отметил Андрей Хазов, вице-президент клуба Юнеско. – По исследованиям РосНИИВХ (Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов, - Прим. Ред.) в данном озере 19 миллионов кубометров сапропеля (донные отложения, - Прим. Ред.) и 20 миллионов кубометров воды. Если инвестор собирается зарабатывать здесь деньги, то должны быть инвестиции в очистку этого озера.

О том, как строительство может повлиять на экологию лесопарка высказался Владимир Вершинин, заведующий кафедрой биоразнообразия и биоэкологии в УРФУ. Он рассказал, что когда в лесопарке строилась Тропа здоровья, то в канавы, проложенные для кабеля, упало 10 тысяч земноводных и 3000 сибирских углозубов (вид тритона, - Прим. Ред.)

- Шарташский лесопарк - одно из крупнейших мест обитания и зимовки сибирского углозуба, - рассказал Владимир Вершинин. - Сейчас начались работы по реконструкции лесопарка. Были перекрыты миграционные пути амфибиям. Хотя в Венгрии, в Белоруссии, вообще в Европе делают переходы под дорогами, у нас их почему то не сделали.

Инвестор планирует вложить в проект 1,5 миллиарда рублей. Фото: instagram.com/shartash_park/

ПРИБЫЛЬ - 200 МИЛЛИОНОВ В ГОД

Представители инвестора отметили, что «Баден-Баден», в который будет вложено порядка 1,5 миллиардов рублей сможет окупиться примерно за 6-7 лет. То есть прибыль составит около 200 миллионов рублей в год. После этого депутат Роман Ступников предложил Свердловской области самой вложиться в строительство такого комплекса.

- Давайте за счет областного бюджета построим «Баден-Баден» и вы получите больше 200 миллионов рублей в год на развитие парка, - сказал Роман Ступников. - Плюс сохранится земля в областном владении. И можно будет выполнять различные социальные функции. Полтора миллиарда для областного бюджета не так уж и много.

Директор лесопарка на это ответил, что основные расходы по созданию рекреационно-оздоровительного кластера должен нести социально-ответственный бизнес. А областной бюджет профинансирует лишь основу.

- На сегодня из бюджетных средств порядка 700 миллионов рублей было потрачено, - сказал Артур Зиганшин, директор лесопарка. - До 2035 года мы планируем, что в развитие кластера социально-ответственным бизнесом будет вложено порядка 7 миллиардов рублей.

Также директор лесопарка предложил создать группу, которая будет контролировать строительство термального комплекса. В нее войдут общественники, специалисты и депутаты.

- Инвестору ставятся условия: не нанесение вреда экологии, минимизация рубки и работа в строгом соответствии с проектом охраны окружающей среды, - сказал Артур Зиганшин. - Поэтому с целью всестороннего контроля за соблюдением природоохранных норм мы предлагаем создать контрольную группу из числа присутствующих здесь специалистов, общественных деятелей и депутатов.

В конце встречи слово взяла одна из жительниц ЖБИ. Она рассказала, что около 300 жителей ЖБИ и соседних районов во время опроса в Шарташском лесопарке высказались против строительства комплекса на берегу озера.

- Я спрашивала, как люди любят отдыхать. Они сказали, что просто приходят побыть рядом с природой, полюбоваться озером, - сказала жительница ЖБИ. - Это в основном пенсионеры, молодые люди с колясками, детьми. Я думаю, что «Баден» посещать будут люди из близлежащих городов, других районов. А те, кто рядом живут, не будут посещать «Баден». Думаю, что там будут достаточно дорогие услуги. Люди будут проходить за забором и облизываться.

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