Велодорожка над озером и речной трамвайчик: что хотят сделать в Шарташском лесопарке в ближайшие 9 лет

В благоустройство парка до 2030 года планируют инвестировать 7 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шарташский лесопарк готовится к большой стройке. Из него хотят сделать рекреационно-оздоровительный кластер. В прошлом году здесь уже возвели велопешеходную дорожку, спортивные и детские площадки, организовали тропу здоровья, палеопарк с фигурами доисторических животных и тренажерные комплексы. Но в руководстве парка отмечают, что работ впереди еще много и они расписаны до 2030 года. О том, что именно будет сделано сегодня, 17 ноября, рассказал директор парка Артур Зиганшин.

ДАЧИ СОВЕТСКИХ ГЕНЕРАЛОВ ПРЕВРАТЯТ В ДЕРЕВНЮ МАСТЕРОВ

На благоустройство парка в ближайшие девять лет планируют потратить семь миллиардов рублей. Это средства частных инвесторов – представителей бизнеса. На эти деньги, например, будут организованы входные группы в лесопарк с кафе, информационным центром, парковкой, пунктами проката и магазинами спортивных товаров и товаров первой необходимости.

- Наша задача привлечь несколько якорных проектов в разных частях лесопарка, чтобы локализовать скопление людей, чтобы они комфортно в одном месте концентрировались, - объясняет Артур Зиганшин. - В южной части появится термальный комплекс «Баден-Баден». Еще несколько локаций появится в восточной части парка и в западной. В прошлом году мы получили одобрение от Министерства обороны РФ и Свердловская область получила в собственность бывшие генеральские дачи. Там в советское время работали дачи для высшего офицерского состава уральского военного округа. Мы планируем реализовать там деревню мастеров, где взрослых и детей будут обучать народным ремеслам и промыслам.

Так может выглядеть термальный комплекс «Баден-Баден» на Шарташе. Фото: instagram.com/shartash_park/

Также в администрации лесопарка сейчас думают, как вернуть на водную гладь речные трамвайчики, которые ходили по Шарташу еще в советское время.

- Идея классная. Мы уже закончили переговоры с инвестором – он приобрел себе в парк транспортных средств речной трамвайчик, который долгое время находился на реконструкции у нас на Шарташе, - рассказывает Артур Зиганшин. – Мы проводим консультации со всеми сторонами процесса, чтобы запустить прогулочное движение по озеру.

О том, сколько будет стоить билет на такой трамвайчик, решение еще не принято. Но уже известно, что на берегу собираются оборудовать несколько пассажирских станций, чтобы посетители могли по озеру отправиться в любую точку парка.

ОЗЕРО ОЧИСТЯТ ОТ 460 ТЫСЯЧ ТОНН МУСОРА И ОТЛОЖЕНИЙ

В планах – закольцевать рекреационную зону вокруг озера Шарташ. Так, однажды по велопешеходной дорожке можно будет проехать вдоль всей береговой линии. Правда, остается открытым вопрос, как проложить ее, не прерывая, через те участки, где к воде выходит частный сектор.

- Мы активно консультировались по коммуникациям с мастерской генерального плана Екатеринбурга, - объясняет директор лесопарка. – Изначально предлагалась идея пройти в этой части над водой. Такое решение применяется в европейских городах, когда велопешеходная дорожка может идти над водной гладью. В Казани на озере Кабан такое можно увидеть. Но это удовольствие не из дешевых. Проектное решение еще не принято.

Другая масштабная работа, которая начнется в 2022 году – очистка дна озера от отложений и мусора. Она продлится до 2024 года.

- Общий объем финансирования из федерального бюджета – более 446 миллионов рублей, - рассказывает Артур Зиганшин. – В соответствии с разработанной проектной документацией, более 460 тысяч кубометров донных отложений и мусора будет изъято со дна. Такие работы в последний раз проводились очень давно. На первом этапе будет очищена северо-западная часть озера, где сейчас сильная заболоченность береговой линии и низкий уровень воды. Выбранные отложения вывезут с территории лесопарка и утилизируют.

В ближайшие годы вдоль береговой линии озера оборудуют десять общественных пляжей. Ее перед этим также очистят. В администрации парка отмечают, что за год с его территории уже было вывезено больше 118 тонн мусора.