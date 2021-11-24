В Шарташском лесопарке хотят высадить больше 500 деревьев при строительстве комплекса «Баден-Баден»

Один из эскизов будущего комплекса. Фото: instagram.com/shartash_park/

В Городской Думе Екатеринбурга сегодня, 24 ноября, обсудили строительство термального комплекса «Баден-Баден», который появится в Шарташском лесопарке. В частности глава парка рассказал о том, будут ли вырубаться деревья под масштабное строительство.

- Вырубка деревьев не предполагается, - сказал Артур Зиганшин, директор Шарташского лесопарка. - На первом участке строительства деревья отсутствуют, на втором преобладают кустарники и тополя. Инвестор по проекту благоустройства намерен высадить более 500 деревьев различных пород и кустарников.

Комплекс планируют возвести на южном берегу Шарташа. По приблизительным подсчетам, в его возведение будет вложено порядка 1,5 миллиардов рублей.