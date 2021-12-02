Уральские экскурсоводы требуют запретить строительство «Баден Бадена» на берегу Шарташа

Термальный комплекс планируют начать строить весной 2022 года Фото: instagram.com/kazakovaviktoriiav

Уральский союз экскурсоводов и гидов-переводчиков написал открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой запретить строительство «Баден Бадена» на берегу Шарташа. Они написали, что проект термального комплекса внушает опасения и заявили, что он содержит не одно противоречие.

- Согласие регионального Министерства природных ресурсов и экологии и руководства ГУБ СО «Шарташский лесной парк» на реализацию проекта противоречит Пункту 2 Статьи 30 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области», - сообщается в письме. - Проект входит в противоречие с Уставными целями, задачами и видами деятельности ГУБ СО «Шарташский лесной парк» (а именно статьи 7. и 8., пункты 1), подпункты «а» и «в» Устава ГУБ СО «Шарташский лесной парк»).

Экскурсоводы уверены, что проект противоречит также планам развития экологического туризма, так как предусматривает изменение сложившихся экскурсионных маршрутов, пешеходных троп и изменение имиджа территории, где вместо доступной всем горожанам естественной природной рекреационной зоны появится огороженный отельный и водный коммерческий комплекс. Кроме того, они считают, что он противоречит и принципам «ответственного туризма», так как, по их мнению, нанесет вред природе и экологии.

Фото: instagram.com/shartash_park

- Проект неминуемо приведет к росту антропогенной нагрузки на «Шарташский лесной парк», что видно на примере существующего комплекса «Баден Баден» на Уктусе, к которому сейчас ведет оживленная автодорога со всеми вытекающими последствиями: шум, выхлопные газы, разлив гсм, огромная парковка, - указано в письме. - Вызывают обоснованные опасения непросчитанные риски ущерба для гидросистемы озера, природы и экологии лесопарка в процессе осуществления строительных работ, рытья котлованов, прокладки канализации.

Также в письме Уральского союза экскурсоводов и гидов-переводчиков отмечается, что нет ни одной причины, по которой «Баден-Баден» нельзя было бы построить не на территории Шарташа, а где-либо в другом месте в окрестностях Екатеринбурга.

Напомним, термальный комплекс планируют начать возводить на Шарташе весной 2022 года. В него вложат больше 1,5 миллиардов рублей. Контролировать строительство «Баден-Бадена» будет группа депутатов и общественников. К такому решению пришли в Гордуме Екатеринбурга.

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