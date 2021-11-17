«Баден-Баден» на Шарташе начнут строить весной 2022 года

Достроить комплекс планируют к 2025 году. Фото: instagram.com/shartash_park/

В Шарташском лесопарке готовятся к началу строительства оздоровительного комплекса «Баден-Баден». Его хотят возвести на южном берегу озера Шарташ, где до 1982 года находился поселок Пески.

- В июле 1982 года он был уничтожен водной стихией, там образовался со временем пустырь, - рассказывает Артур Зиганшин, директор Шарташского лесопарка. – Мы подбирали место, которое позволит избежать ненужной вырубки лесного массива. А это готовая площадка в сердце лесопарка.

Эскиз проекта. Фото: instagram.com/shartash_park/

В администрации парка отметили, что сейчас идет работа над эскизами – их корректируют. Возводить комплекс будет частный инвестор – он готов вложить в него больше 1,5 миллиардов рублей.

- В ближайшее время мы закончим все процедуры, связанные с прохождением регламентов, и весной 2022 года инвестор выйдет на площадку, - добавляет Артур Зиганшин. – Первая очередь проекта будет реализована в 2023 году. Вторая очередь – в 2024-25 годах. Я искренне считаю, что проект станет настоящей достопримечательностью и изюминкой не только Екатеринбурга, но и Свердловской области.

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