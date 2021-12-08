Экскурсия депутатов по Шарташу обернулась жарким спором из-за стройки «Баден-Бадена»

Также общественники опасаются, что строительство навредит экологии Шарташа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На берегу озера Шарташ сегодня, 8 декабря, собрались депутаты Гордумы Екатеринбурга. Они приехали, чтобы посмотреть место, где следующей весной может начаться строительство термального комплекса «Баден-Баден». Дело в том, что от решения Гордумы зависит, перейдет ли земля, планируемая под застройку, из категории Р-1 (зоны отдыха населения) в категорию Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий). Если не перейдет, то строить ничего капитального там будет нельзя. Если перейдет, то можно.

В сентябре депутаты уже обсуждали этот вопрос на заседании, но к единому мнению не пришли. Они решили вернуться к этой теме позже, когда посмотрят, где именно может появиться комплекс.

Но на экскурсию на Шарташ сегодня пришли не только депутаты, руководство Шарташского лесопарка и инвестор, но и представители сообщества Парки и скверы, которые выступают против строительства. В итоге экскурсия обернулась жаркой дискуссией. «Комсомолка» рассказывает, о чем спорили стороны.

Экскурсию для народных избранников проводил директор лесопарка Артур Зиганшин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО СТАНЕТ С ПОСЕЛКОМ ПЕСКИ

«Баден-Баден» планируют построить на южном берегу Шарташа рядом с улицей Пески. Экскурсию по местам, которые скоро могут стать стройплощадкой, для депутатов проводил директор лесопарка Артур Зиганшин. Сначала народных избранников повели на место первой очереди «Баден-Бадена». Оно находится в 360 метрах от места, где улица Пески выходит к воде.

- Мы находимся на базе, которая в простонародье называется «Экстрим», - рассказывает Артур Зиганшин. – В советское время тут была база завода ЖБИ. До 2018 года эту территорию занимали разного рода деятели, но затем мы отсюда выселили незаконного предпринимателя. С тех пор территория находится в том виде, в котором есть.

За этим забором находится площадка, планируемая под первую очередь термального комплекса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас здесь стоит несколько построек. На замерзшей воде находится речной трамвайчик.

- На этой территории стоят контейнерные площадки. Мы не стали выгонять из них спортсменов-виндсерферов, с которыми у нас сложились партнерские отношения, - говорит Артур Зиганшин. – В перспективе в рамках реализации термального комплекса «Баден-Баден» предполагается, что здесь появится спортивная станция с разными активностями, в том числе и с виндсерфингом.

Буквально через дорогу от этого места стоят частные жилые дома. Их жители тоже пришли на экскурсию. Они поинтересовались, что станет с их недвижимостью, если здесь начнется строительство.

- Мы жители поселка Пески. Будет ли строительство захватывать наш поселок? – поинтересовалась Анастасия, местная жительница.

- Поселок Пески ни коим образом захватываться не будет. Это наша принципиальная позиция, - ответил Артур Зиганшин. – Здесь также проходит велопешеходная дорожка. В перспективе она будет уширена. Появится видеонаблюдение, опоры освещения. Но поселок Пески никоим образом затрагиваться не будет.

На месте первой очереди термального комплекса сейчас находится несколько зданий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также директор лесопарка отметил, что в этом месте будет воссоздан общественный пляж с точками общепита, туалетом и спортивной станцией. Представители сообщества Парки и скверы поинтересовались, почему здесь до сих пор не установлена охранная зона озера Шарташ.

- Этот участок у нас не является особо охраняемой природной территорией и никогда им не являлся, - отметил Артур Зиганшин. – Сам проект не притрагивается к озеру Шарташ.

- Так если бы охранная зона была, проект бы и входил в нее. Эта зона должна быть километр от берега, - сказали представители сообщества Парки и скверы.

Директор лесопарка заметил, что в таком случае и поселок Пески вошел бы в эту охранную зону.

- Исторически на этом месте всегда была база отдыха, - говорит Артур Зиганшин. - В своей деятельности администрация парка и министерство природы руководствуются теми указаниями, которые нам поставил губернатор Свердловской области – воссоздание рекреационно-оздоровительного кластера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депутатам на Шарташе показали два места, где могут разместиться две очереди термального комплекса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПУСТЫРЬ, НА КОТОРОМ КОГДА-ТО СТОЯЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА

После этого депутатов повели к месту, где планируют построить вторую очередь «Баден-Бадена». Это еще на 400 метров дальше по берегу. Ранее инвестор и руководство лесопарка говорили, что вырубать деревья тут не придется, так как их здесь и нет. Тут и правда находится пустырь. Старожилы говорят, что до середины 80-х здесь стояли жилые дома поселка Пески, но потом их смыло наводнением.

- С 2009 года этот земельный участок арендовал предприниматель, - сказал Артур Зиганшин. - Здесь размещался загородный клуб. Для этих целей со стороны улицы Высоцкого была прорублена дорога и организована парковка. В 2018 году с созданием администрации парка мы вместе с коллегами из Минприроды и службы судебных приставов этого предпринимателя отсюда выселили. Договор аренды был расторгнут судом – человек не платил аренду. Участок мы прибрали в меру своих возможностей. Его площадь порядка 5,5 гектар. Именно этот участок предлагается к реализации второй очереди термального комплекса «Баден-Баден».

В руководстве парка попутно рассказали о планах на велопешеходную дорожку вокруг Шарташа. На некоторых участках ее планируют расширить до 11 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь планируют построить крытые и открытые бассейны. Ранее инвестор уже рассказывал о том, что вода из них будет сливаться в городскую канализацию – «Водоканал» предоставил точку подключения к сетям в районе улицы Высоцкого. Также в этом месте лесопарк планирует расширить велопешеходную дорожку. Сейчас ее ширина 3,5 метра, а через несколько лет может стать 11 метров.

Общественники поинтересовались, сколько стоит этот участок земли. В руководстве лесопарка напомнили, что под строительство комплекса инвестор будет арендовать участок у города, а не покупать.

На месте этого пустыря до середины 80-х стояли жилые дома. В конце «нулевых» тут построили загородный клуб. А в 2018 году его убрали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сообществе Парки и скверы напомнили, что на территории особо охраняемой природной территории, к которой сейчас и относится этот пустырь, не может быть капитальных построек, вроде бассейна. Артур Зиганшин на это ответил, что в рекреационных целях закон позволяет возводить капитальные сооружения (при этом ранее в парке уже заявляли, что Минприроды ведет работы по снятию статуса ООПТ с этого участка, - Прим. Ред.)

- Это не жилой дом, не коттедж частный, - отметил Артур Зиганшин.

- То есть, у вас не будет гостиниц, домиков для гостей? – поинтересовались представители сообщества Парки и скверы.

- Гостиничное пребывание здесь планируется, - уточнил Евгений Кононов, инвестор. – Но мы еще не приступили к проектированию, потому что находимся в стадии оформления изменения участка. Но гостиничное пребывание здесь планируется.

В этом месте однажды могут появиться бассейны с теплой водой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ РАСЧИСТИТЬ РЕКИ ШАРТАША

Анна Балтина, представитель сообщества «Парки и скверы» попросила уточнить, насколько глубоко в землю будут посажены здания термального комплекса при строительстве. Инвестор уточнил, что максимум на 2 метра, так как ниже уже могут начинаться грунтовые воды.

- Это все будет установлено проектом, но подземной этажности не будет, - сказал Евгений Кононов, инвестор.

Отдельно Анна Балтина поинтересовалась у представителей парка и Министерства природы, пытался ли кто-нибудь засадить образовавшийся пустырь деревьями, чтобы здесь вновь рос лес.

- Были ли предприняты действия для восстановления участка особо охраняемой природной территории? – поинтересовалась Анна Балтина.

- После того, как мы предыдущего арендатора выгнали, мы только прибрались здесь. Он оставил кучу построек за собой, - сказал Артур Зиганшин. - В период строительства велодорожек данный участок использовался как точка перебазировки.

- Сейчас здесь пустырь, поэтому нам надо благоустроить эту территорию, - отметила Вероника Русинова, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. - Дирекцией парка определена возможность строительства. Это рассматривалось серьезными экспертами и научным сообществом.

То самое болото рядом с пустырем, которое депутатам решили показать общественники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также общественники предложили депутатам пройти к болоту рядом с пустырем. Они опасаются, что строительные работы могут повредить ему.

- Это сток озера Шарташ. При выемке грунта и капитальном строительстве болото исчезнет, - отметила Анна Балтина.

А историк Мария Ульянова напомнила, что когда-то в озеро втекало несколько рек, но с годами они все были засыпаны.

- Предложение от нас общественников – восстановить реки, чтобы озеро было живым, - сказала Мария Ульянова. – Потому что иначе оно как мертвое озеро, бессточное сейчас.

На этом экскурсия была завершена. Депутаты и общественники направились вдоль берега Шарташа назад к улице Пески. Отметим, что несколько дней назад около 5,5 тысяч жителей ЖБИ написали открытое письмо главе региона с требованием перенести строительство термального комплекса с Шарташского лесопарка в другое место. Также открытое письмо с аналогичной просьбой губернатору Свердловской области написали в Уральском союзе экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Сейчас по велопешеходной дорожке вдоль озера гуляют любители скандинавской ходьбы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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