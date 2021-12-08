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Общество8 декабря 2021 10:35

Экскурсия депутатов по Шарташу обернулась жарким спором из-за стройки «Баден-Бадена»

Общественники потребовали, чтобы на пустыре, где хотят построить термальный комплекс, снова высадили лес
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Также общественники опасаются, что строительство навредит экологии Шарташа.

Также общественники опасаются, что строительство навредит экологии Шарташа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На берегу озера Шарташ сегодня, 8 декабря, собрались депутаты Гордумы Екатеринбурга. Они приехали, чтобы посмотреть место, где следующей весной может начаться строительство термального комплекса «Баден-Баден». Дело в том, что от решения Гордумы зависит, перейдет ли земля, планируемая под застройку, из категории Р-1 (зоны отдыха населения) в категорию Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий). Если не перейдет, то строить ничего капитального там будет нельзя. Если перейдет, то можно.

В сентябре депутаты уже обсуждали этот вопрос на заседании, но к единому мнению не пришли. Они решили вернуться к этой теме позже, когда посмотрят, где именно может появиться комплекс.

Но на экскурсию на Шарташ сегодня пришли не только депутаты, руководство Шарташского лесопарка и инвестор, но и представители сообщества Парки и скверы, которые выступают против строительства. В итоге экскурсия обернулась жаркой дискуссией. «Комсомолка» рассказывает, о чем спорили стороны.

Экскурсию для народных избранников проводил директор лесопарка Артур Зиганшин.

Экскурсию для народных избранников проводил директор лесопарка Артур Зиганшин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО СТАНЕТ С ПОСЕЛКОМ ПЕСКИ

«Баден-Баден» планируют построить на южном берегу Шарташа рядом с улицей Пески. Экскурсию по местам, которые скоро могут стать стройплощадкой, для депутатов проводил директор лесопарка Артур Зиганшин. Сначала народных избранников повели на место первой очереди «Баден-Бадена». Оно находится в 360 метрах от места, где улица Пески выходит к воде.

- Мы находимся на базе, которая в простонародье называется «Экстрим», - рассказывает Артур Зиганшин. – В советское время тут была база завода ЖБИ. До 2018 года эту территорию занимали разного рода деятели, но затем мы отсюда выселили незаконного предпринимателя. С тех пор территория находится в том виде, в котором есть.

За этим забором находится площадка, планируемая под первую очередь термального комплекса.

За этим забором находится площадка, планируемая под первую очередь термального комплекса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас здесь стоит несколько построек. На замерзшей воде находится речной трамвайчик.

- На этой территории стоят контейнерные площадки. Мы не стали выгонять из них спортсменов-виндсерферов, с которыми у нас сложились партнерские отношения, - говорит Артур Зиганшин. – В перспективе в рамках реализации термального комплекса «Баден-Баден» предполагается, что здесь появится спортивная станция с разными активностями, в том числе и с виндсерфингом.

Буквально через дорогу от этого места стоят частные жилые дома. Их жители тоже пришли на экскурсию. Они поинтересовались, что станет с их недвижимостью, если здесь начнется строительство.

- Мы жители поселка Пески. Будет ли строительство захватывать наш поселок? – поинтересовалась Анастасия, местная жительница.

- Поселок Пески ни коим образом захватываться не будет. Это наша принципиальная позиция, - ответил Артур Зиганшин. – Здесь также проходит велопешеходная дорожка. В перспективе она будет уширена. Появится видеонаблюдение, опоры освещения. Но поселок Пески никоим образом затрагиваться не будет.

На месте первой очереди термального комплекса сейчас находится несколько зданий.

На месте первой очереди термального комплекса сейчас находится несколько зданий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также директор лесопарка отметил, что в этом месте будет воссоздан общественный пляж с точками общепита, туалетом и спортивной станцией. Представители сообщества Парки и скверы поинтересовались, почему здесь до сих пор не установлена охранная зона озера Шарташ.

- Этот участок у нас не является особо охраняемой природной территорией и никогда им не являлся, - отметил Артур Зиганшин. – Сам проект не притрагивается к озеру Шарташ.

- Так если бы охранная зона была, проект бы и входил в нее. Эта зона должна быть километр от берега, - сказали представители сообщества Парки и скверы.

Директор лесопарка заметил, что в таком случае и поселок Пески вошел бы в эту охранную зону.

- Исторически на этом месте всегда была база отдыха, - говорит Артур Зиганшин. - В своей деятельности администрация парка и министерство природы руководствуются теми указаниями, которые нам поставил губернатор Свердловской области – воссоздание рекреационно-оздоровительного кластера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депутатам на Шарташе показали два места, где могут разместиться две очереди термального комплекса.

Депутатам на Шарташе показали два места, где могут разместиться две очереди термального комплекса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПУСТЫРЬ, НА КОТОРОМ КОГДА-ТО СТОЯЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА

После этого депутатов повели к месту, где планируют построить вторую очередь «Баден-Бадена». Это еще на 400 метров дальше по берегу. Ранее инвестор и руководство лесопарка говорили, что вырубать деревья тут не придется, так как их здесь и нет. Тут и правда находится пустырь. Старожилы говорят, что до середины 80-х здесь стояли жилые дома поселка Пески, но потом их смыло наводнением.

- С 2009 года этот земельный участок арендовал предприниматель, - сказал Артур Зиганшин. - Здесь размещался загородный клуб. Для этих целей со стороны улицы Высоцкого была прорублена дорога и организована парковка. В 2018 году с созданием администрации парка мы вместе с коллегами из Минприроды и службы судебных приставов этого предпринимателя отсюда выселили. Договор аренды был расторгнут судом – человек не платил аренду. Участок мы прибрали в меру своих возможностей. Его площадь порядка 5,5 гектар. Именно этот участок предлагается к реализации второй очереди термального комплекса «Баден-Баден».

В руководстве парка попутно рассказали о планах на велопешеходную дорожку вокруг Шарташа. На некоторых участках ее планируют расширить до 11 метров.

В руководстве парка попутно рассказали о планах на велопешеходную дорожку вокруг Шарташа. На некоторых участках ее планируют расширить до 11 метров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь планируют построить крытые и открытые бассейны. Ранее инвестор уже рассказывал о том, что вода из них будет сливаться в городскую канализацию – «Водоканал» предоставил точку подключения к сетям в районе улицы Высоцкого. Также в этом месте лесопарк планирует расширить велопешеходную дорожку. Сейчас ее ширина 3,5 метра, а через несколько лет может стать 11 метров.

Общественники поинтересовались, сколько стоит этот участок земли. В руководстве лесопарка напомнили, что под строительство комплекса инвестор будет арендовать участок у города, а не покупать.

На месте этого пустыря до середины 80-х стояли жилые дома. В конце «нулевых» тут построили загородный клуб. А в 2018 году его убрали.

На месте этого пустыря до середины 80-х стояли жилые дома. В конце «нулевых» тут построили загородный клуб. А в 2018 году его убрали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сообществе Парки и скверы напомнили, что на территории особо охраняемой природной территории, к которой сейчас и относится этот пустырь, не может быть капитальных построек, вроде бассейна. Артур Зиганшин на это ответил, что в рекреационных целях закон позволяет возводить капитальные сооружения (при этом ранее в парке уже заявляли, что Минприроды ведет работы по снятию статуса ООПТ с этого участка, - Прим. Ред.)

- Это не жилой дом, не коттедж частный, - отметил Артур Зиганшин.

- То есть, у вас не будет гостиниц, домиков для гостей? – поинтересовались представители сообщества Парки и скверы.

- Гостиничное пребывание здесь планируется, - уточнил Евгений Кононов, инвестор. – Но мы еще не приступили к проектированию, потому что находимся в стадии оформления изменения участка. Но гостиничное пребывание здесь планируется.

В этом месте однажды могут появиться бассейны с теплой водой.

В этом месте однажды могут появиться бассейны с теплой водой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ РАСЧИСТИТЬ РЕКИ ШАРТАША

Анна Балтина, представитель сообщества «Парки и скверы» попросила уточнить, насколько глубоко в землю будут посажены здания термального комплекса при строительстве. Инвестор уточнил, что максимум на 2 метра, так как ниже уже могут начинаться грунтовые воды.

- Это все будет установлено проектом, но подземной этажности не будет, - сказал Евгений Кононов, инвестор.

Отдельно Анна Балтина поинтересовалась у представителей парка и Министерства природы, пытался ли кто-нибудь засадить образовавшийся пустырь деревьями, чтобы здесь вновь рос лес.

- Были ли предприняты действия для восстановления участка особо охраняемой природной территории? – поинтересовалась Анна Балтина.

- После того, как мы предыдущего арендатора выгнали, мы только прибрались здесь. Он оставил кучу построек за собой, - сказал Артур Зиганшин. - В период строительства велодорожек данный участок использовался как точка перебазировки.

- Сейчас здесь пустырь, поэтому нам надо благоустроить эту территорию, - отметила Вероника Русинова, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. - Дирекцией парка определена возможность строительства. Это рассматривалось серьезными экспертами и научным сообществом.

То самое болото рядом с пустырем, которое депутатам решили показать общественники.

То самое болото рядом с пустырем, которое депутатам решили показать общественники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также общественники предложили депутатам пройти к болоту рядом с пустырем. Они опасаются, что строительные работы могут повредить ему.

- Это сток озера Шарташ. При выемке грунта и капитальном строительстве болото исчезнет, - отметила Анна Балтина.

А историк Мария Ульянова напомнила, что когда-то в озеро втекало несколько рек, но с годами они все были засыпаны.

- Предложение от нас общественников – восстановить реки, чтобы озеро было живым, - сказала Мария Ульянова. – Потому что иначе оно как мертвое озеро, бессточное сейчас.

На этом экскурсия была завершена. Депутаты и общественники направились вдоль берега Шарташа назад к улице Пески. Отметим, что несколько дней назад около 5,5 тысяч жителей ЖБИ написали открытое письмо главе региона с требованием перенести строительство термального комплекса с Шарташского лесопарка в другое место. Также открытое письмо с аналогичной просьбой губернатору Свердловской области написали в Уральском союзе экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Сейчас по велопешеходной дорожке вдоль озера гуляют любители скандинавской ходьбы.

Сейчас по велопешеходной дорожке вдоль озера гуляют любители скандинавской ходьбы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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