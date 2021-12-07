Тысячи екатеринбуржцев выступили против строительства «Баден-Бадена» на Шарташе

Активисты считают, что с появлением термального комплекса увеличится нагрузка на Малышевский мост
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители ЖБИ написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором потребовали перенести строительство термального комплекса «Баден-Баден» с территории Шарташского лесопарка в другое место. Под документом подписались около 5,5 тысяч человек.
Обращение составила ТОС «Каменные палатки». Под обращением подписались жильцы домов на улицах Высоцкого, Рассветная и Сыромолотова.
- Проект строительства комплекса на южном берегу нарушает единую экосистему и разрушает уникальное сочетание естественной лесной зоны и озера в черте города, - говорится в письме.
Авторы обращения отметили, что «Баден-Баден» будут посещать около двух тысяч человек в день. Сейчас Шарташский лесопарк посещают около тысячи человек ежедневно. Таким образом, антропогенная нагрузка на парк сильно вырастет. Кроме того, активисты уверены, что это приведет к снижению комфорта для жителей ЖБИ. Также увеличится нагрузка на Малышевский мост.
Общественники заявили, что термальный комплекс принесет больше вреда памятнику природы – Шарташскому лесопарку, чем поступления в бюджет. Они считают, что «Баден-Баден» в перспективе может уничтожить парк.
Помимо этого, авторы петиции написали, что необходимо запретить капитальное строительство на территории Шарташского лесопарка. Они настаивают, чтобы власти профинансировали восстановление и сохранение леса, а также очистку озера.
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