Глава Екатеринбурга подвел итоги года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Екатеринбурге продолжилось восстановление экономической активности после локдауна, связанного с пандемией коронавируса. Реальная безработица в столице Среднего Урала к настоящему моменту снизилась в 9 раз. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Нам удалось в 9 раз снизить реальную безработицу. Мы здесь идем вместе со Свердловской областью, с другими муниципалитетами. На 1 декабря 2021 года эта цифра была 0, 64% экономически активного населения. В принципе, задачу, которую перед нами ставил президент РФ Владимир Путин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мы выполнили.

По словам руководителей промышленных предприятий Екатеринбурга, сейчас есть серьезный дефицит кадров.