В мэрии Екатеринбурга предложили сделать единый тариф для всего общественного транспорта

Сейчас в метро билет стоит 32 рубля. В автобусах, трамваях и троллейбусах - 28. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе стало известно, что метрополитен и Гортранс попросили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) увеличить тарифы на перевозку пассажиров. Так, представители метро заявили, что себестоимость поездки для одного пассажира сейчас составляет 42 рубля, хотя билет стоит только 32. В свою очередь Гортранс, отвечающий за муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи, заявил, что себестоимость перевозки одного пассажира – 37 рублей. Сейчас же горожане платят 28. РЭК в ближайшее время должен рассмотреть это предложение.

Сегодня, 3 декабря, в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) наш ведущий Евгений Енин поговорил о предложении Гортранса и метрополитена с Алексеем Бубновым, заместителем главы Екатеринбурга. Оказалось, что у мэрии свой взгляд на то, как стоит менять цену на проезд в общественном транспорте.

- Мы считаем, что тариф не должен быть выше 33 рублей, - сказал Алексей Бубнов. - Сейчас у нас 32 рубля стоит проезд в метрополитене и 28 рублей - предельный тариф в общественном транспорте. Но мы считаем, что нужен единый тариф для всех – 33 рубля.

В мэрии напоминают, что в последний раз в общественном транспорте стоимость проезда менялась в 2017 году. Тогда она установилась в 28 рублей. Правда затем, в 2019-м, к стоимости проезда в метро добавили еще четыре рубля «инвестиционной надбавки». Она нужна была, чтобы город смог расплатиться за обновление поездов, чей 30-летний срок службы уже подходил к концу. Правда, если тариф на перевозку пассажиров в итоге действительно установят в 33 рубля, тогда транспортные предприятия будут нести убытки, ведь в этом случае цена окажется ниже себестоимости.

В случае, если стоимость проезда будет равна 33 рублям, городскому бюджету придется дотировать транспортные предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тогда часть расходов мы фактически будем дотировать из бюджета, - пояснил Алексей Бубнов. – Дотации получают и коммерческие перевозчики тоже.

- Вы (мэрия) можете принять политическое решение не повышать проезд, но можете принять решение повысить только до 33? – уточнил ведущий Евгений Енин.

- Фактически, да. Потому, что доходы транспортных предприятий идут из двух источников – это бюджет и стоимость перевозки, - уточнил Алексей Бубнов.

Алексей Бубнов также отметил, что из-за пандемии коронавируса в общественном транспорте упал пассажиропоток, из-за чего транспортные предприятия начали терпеть убытки - многие горожане стали работать удаленно, а люди старшего поколения просто теперь реже выходят из дома.

- Мы предполагаем, что категория 65+ стала меньше ездить, - говорит Алексей Бубнов. - Мы видим это через количество поездок по Екарте. Пассажиропоток упал. О прибыли вообще речи не идет.

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