Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут поднять до 42 рублей

Сейчас проезд в метро стоит 32 рубля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость проезда в Екатеринбурге может значительно вырасти. Во всяком случае, от муниципальных перевозчиков в Региональную энергетическую комиссию уже поступили предложения повысить тариф на перевозку пассажиров. Об этом сегодня рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов на заседании Гордумы.

- У нас транспортные предприятия обратились в Региональную энергетическую комиссию, просят увеличить тариф, - сказал Алексей Бубнов. - Запросы метрополитена, который посчитал свою себестоимость — порядка 42 рублей. Запросы Гортранса — 37 рублей. Понятно, что часть затрат, видимо, будем гасить за счет бюджета. Население не готово к такому уровню тарифа. В любом случае РЭК должен эти затраты посмотреть, подтвердить.

В 2019 году к стоимости проезда в метро было добавлено 4 рубля инвестиционной надбавки, чтобы город смог оплатить модернизацию старых вагонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Бубнов отметил, что в ближайшие недели администрация города проведет совещание с РЭК по этому вопросу. Также в мэрии напомнили, что тариф на проезд в общественном транспорте города не менялся с 2017 года, а вот расходы росли.

- Выросли и зарплаты, и затраты на электроэнергию, и на запчасти, и на горюче-смазочные материалы, это надо учитывать, - сказал вице-мэр.

Сейчас проезд стоит 28 рублей. При этом к билету в метро в 2019 году добавили 4 рубля "инвестиционной надбавки", чтобы город смог оплатить модернизацию устаревших вагонов.

Добавим, что всего неделю назад появлялась иная информация - о том, что Гортранс попросил РЭК увеличить стоимость проезда лишь до 32 рублей.

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