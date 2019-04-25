Проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей

Правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении тарифа на проезд в метро Екатеринбурга. В скором времени цена одной поездки возрастет с 28 до 32 рублей. Постановление вступит в силу во второй половине мая после опубликования в «Областной газете».

Как ранее рассказывал «КП» глава города Александр Высокинский, лишние четыре рубля стоимости понадобились для того, чтобы оплатить расходы на модернизацию устаревших вагонов, чей 30-летний срок службы подходит к концу.

- Стоимость проезда у нас увеличивается только на инвестиционную составляющую, - отмечал глава Екатеринбурга. - Мы специально сделали и ремонт состава, и приобрели новые вагоны, чтобы горожане сразу увидели, на что идут деньги.

К слову, два новых состава (по четыре вагона в каждом – прим. ред.) были разработаны специально для уральской подземки Трансмашхолдингом» - крупнейшим в России производителем железнодорожной техники. Они входят в так называемую серию вагонов метро 81-714/717, хорошо зарекомендовавшую себя в метрополитенах России, странах СНГ и Восточной Европы.

У новых вагоновесть одна интересная особенность – откидной трап. В случае ЧП он превращает кабину машиниста в запасный выход.

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