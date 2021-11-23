Стоимость проезда в Екатеринбурге могут повысить до 32 рублей

В прошлый раз стоимость проезда в городе повышалась в 2017 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге вновь хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Сейчас, чтобы проехать на автобусе, трамвае или троллейбусе, нужно заплатить 28 рублей. Но сегодня, 23 ноября, появилась информация, что в Гортрансе, муниципальном предприятии, которое и осуществляет перевозки, предложили увеличить ее до 32 рублей. Эту информацию частично подтвердили в администрации Екатеринбурга.
- Действительно, сегодня муниципальное предприятие общественного транспорта Гортранс внесло в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) предложение о повышении стоимости проезда и документы, подтверждающие необходимость повышения стоимости, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Дальнейшее решение за региональной энергетической комиссией. Они должны назначить дату заседания для рассмотрения этих документов и принять решение относительно повышения стоимости тарифа.
Как объяснили в мэрии, в РЭК предложение Гортранса могут и отклонить, либо принять, но поднять стоимость проезда, например, не на четыре рубля, а только на два.
- Это решение остается за РЭК. Также в зоне их ответственности право решать, с какого числа будет поднята стоимость проезда, - объясняют в пресс-службе администрации города.
Столько сейчас платят за проезд жители разных городов России.
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Проезд в 32 рубля уже действует в Екатеринбурге, правда только в метрополитене. Его увеличили в середине 2019 года, чтобы город смог оплатить модернизацию устаревших вагонов – их 30-летний срок службы подошел к концу, а ремонтные работы позволили увеличить его еще на 15 лет.
Если же говорить про стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях, то стоимости в 28 рублей она достигла в 2017 году. Ранее она составляла 26 рублей. Этого, по словам перевозчиков, не хватало «даже для выживания», так как себестоимость одной поездки для горожанина составляла 32 рубля, а автопарк нуждался в обновлении.
А КАК У НИХ
Мы попросили наших коллег из регионов уточнить, сколько сейчас платят за проезд в их городах. Оказывается, Екатеринбургу еще повезло. В некоторых областных центрах уже платят по 35 рублей. Стоимость проезда, если платишь наличными, а не едешь по транспортной карте, сейчас такая:
Иркутск – 15 рублей
Кемерово – 20 рублей
Саратов – 23 рубля
Челябинск – 23 рубля
Владимир – 24 рубля
Волгоград – 25 рублей
Пенза – 27 рублей
Псков – 27 рублей
Нижний Новгород – 28 рублей
Хабаровск – 28 рублей
Нижний Новгород – 28 рублей
Благовещенск – 29 рублей
Самара – 29 рублей
Краснодар – 30 рублей
Омск – 30 рублей
Мурманск – 34 рубля
Казань – 35 рублей