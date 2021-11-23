Стоимость проезда в Екатеринбурге могут повысить до 32 рублей

В прошлый раз стоимость проезда в городе повышалась в 2017 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вновь хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Сейчас, чтобы проехать на автобусе, трамвае или троллейбусе, нужно заплатить 28 рублей. Но сегодня, 23 ноября, появилась информация, что в Гортрансе, муниципальном предприятии, которое и осуществляет перевозки, предложили увеличить ее до 32 рублей. Эту информацию частично подтвердили в администрации Екатеринбурга.

- Действительно, сегодня муниципальное предприятие общественного транспорта Гортранс внесло в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) предложение о повышении стоимости проезда и документы, подтверждающие необходимость повышения стоимости, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Дальнейшее решение за региональной энергетической комиссией. Они должны назначить дату заседания для рассмотрения этих документов и принять решение относительно повышения стоимости тарифа.

Как объяснили в мэрии, в РЭК предложение Гортранса могут и отклонить, либо принять, но поднять стоимость проезда, например, не на четыре рубля, а только на два.

- Это решение остается за РЭК. Также в зоне их ответственности право решать, с какого числа будет поднята стоимость проезда, - объясняют в пресс-службе администрации города.

Столько сейчас платят за проезд жители разных городов России. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Проезд в 32 рубля уже действует в Екатеринбурге, правда только в метрополитене. Его увеличили в середине 2019 года, чтобы город смог оплатить модернизацию устаревших вагонов – их 30-летний срок службы подошел к концу, а ремонтные работы позволили увеличить его еще на 15 лет.

Если же говорить про стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях, то стоимости в 28 рублей она достигла в 2017 году. Ранее она составляла 26 рублей. Этого, по словам перевозчиков, не хватало «даже для выживания», так как себестоимость одной поездки для горожанина составляла 32 рубля, а автопарк нуждался в обновлении.

А КАК У НИХ

Мы попросили наших коллег из регионов уточнить, сколько сейчас платят за проезд в их городах. Оказывается, Екатеринбургу еще повезло. В некоторых областных центрах уже платят по 35 рублей. Стоимость проезда, если платишь наличными, а не едешь по транспортной карте, сейчас такая:

Иркутск – 15 рублей

Кемерово – 20 рублей

Саратов – 23 рубля

Челябинск – 23 рубля

Владимир – 24 рубля

Волгоград – 25 рублей

Пенза – 27 рублей

Псков – 27 рублей

Нижний Новгород – 28 рублей

Хабаровск – 28 рублей

Нижний Новгород – 28 рублей

Благовещенск – 29 рублей

Самара – 29 рублей

Краснодар – 30 рублей

Омск – 30 рублей

Мурманск – 34 рубля

Казань – 35 рублей