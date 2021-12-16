Парк УрГУПС в Екатеринбурге не будут ограждать забором

Горожане смогут свободно передвигаться по парку УрГУПС Фото: Яндекс.Карты

В марте 2021 года появилась новость о том, что парк Уральского государственного университета путей и сообщения в Екатеринбурге оградят от горожан забором. Об этом свидетельствовал тендер на госзакупках «на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке рабочей документации на строительство ограждения и систем безопасности территории основного кампуса УрГУПС».

Однако против такой инициативы выступили активисты и горожане. На итоговой пресс-конференции 2021 мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что никакого забора вокруг парка не будет.

- В парк университета путей и сообщения будет сохранен свободный вход. Есть вопросы по поводу обеспечения безопасности университета. Однако мы нашли разумный баланс между благоустройством парка и безопасностью университета, - заявил Алексей Орлов.

Напомним, также были разговоры о начале строительства бассейна на территории парка. Но позже Свердловская прокуратура признала вырубку деревьев незаконной. В УрГУПС заявили, что строить бассейн не будут, так как на это пока нет денег.