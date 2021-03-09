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Парк УрГУПС в Екатеринбурге оградят от горожан забором. Об этом сообщили активисты, выступающие в защиту парка. По их словам о том, что территорию возле университета собираются закрыть, свидетельствует тендер на госзакупках.

- Мы нашли тендер на госзакупках «на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке рабочей документации на строительство ограждения и систем безопасности территории основного кампуса УрГУПС» на 3 213 152 рублей! Срок реализации 2021 год. Учитывая тот факт, что шурфы отобраны - процесс пошел, - рассказали активисты в группе ВКонтакте «СПАСТИ ПАРК УРГУПС».

Не только активисты, но и горожане, гуляющие в свободное время по парку, явно будут против такой инициативы университета. К тому же сейчас остается не понятным, будут ли вообще пускать на огороженную территорию посторонних.

- Здесь горожане гуляют, бегают. Наверное, это единственное место в центре города, где можно по берегу городского пруда и реки пройти несколько километров, при этом не дыша выхлопами и не наблюдая машин. От самой Плотинки и, практически, до Верх-Исетского завода. Надо сказать, что территория парка исторически не имеет отношения к университету. В этом смысле это абсолютно общественная городская территория. На каком основании университет огораживает парк надо, я думаю, отдельно разбираться, - рассказал «КП-Екатеринбург» активист Дмитрий Москвин.

Фото: проектная документация

Согласно техзаданию, территорию парка УрГУПС обнесут капитальным забором, проникнуть за который можно будет только через два КПП. Контрольно-пропускные пункты оборудуют полноростовыми турникетами, арочными металлодетекторами, интроскопами для сканирования содержимого сумок и камерами для измерения температуры тела. Возведением ограждения займется Акционерное общество «Корус АКС». Компания должна выполнить работы по возведению в течение 120 дней.

- Если университет перекроет парк забором реакция будет крайне негативной. Можно ожидать, что будут инициативы по поводу того, чтобы наложить на территорию парка публичный сервитут. То есть чтобы всем можно было иметь к нему доступ, не смотря на то, что он находится на территории УрГУПС, - рассказал «КП-Екатеринбург» урбанист Владимир Злоказов. - Один раз им уже не удалось вырубить частично этот парк для строительства своего бассейна. Я думаю, что они хотят, чтобы ни у кого не было доступа к парку, чтобы была возможность делать все что угодно с участком.

Напомним, что о том, что университет собирался строить на территории парка бассейн стало известно в феврале прошлого года. Подрядчик по договору вырубил 47 деревьев и выкорчевал 54 пня, чтобы освободить землю под строительство. Позже прокуратура признала вырубку незаконной, а в УрГУПС заявили, что строить бассейн не будут, так как на это пока нет денег.

Мы запросили комментарий в пресс-службе УрГУПС.

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