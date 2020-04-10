2020-04-10T16:49:32+03:00
Общество

Прокуратура признала врубку деревьев в парке УрГУПС незаконной

Зеленые насаждения убирали, чтобы освободить территорию под бассейн
Алина СУРИНА
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Сейчас УрГУПС обязан принять меры по устранению нарушений закона в области охраны окружающей средыСейчас УрГУПС обязан принять меры по устранению нарушений закона в области охраны окружающей средыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура признала врубку деревьев в парке УрГУПС незаконной. Как рассказали в ведомстве, подрядчик по договору вырубил 47 деревьев и выкорчевал 54 пня. Их убирали, чтобы освободить территорию под бассейн. Но перед тем, как вырубить деревья, согласно законодательству руководство вуза должно было запросить разрешение у мэрии Екатеринбурга и Росимущества, так как земля является федеральной, а снос зеленых насаждений - муниципальной услугой, которая оказывается в соответствии с определенным регламентом.

В постановлении транспортной прокуратуры, указано, что УрГУПС обязан принять меры по устранению нарушений закона в области охраны окружающей среды. А виновные должностные лица должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, ранее в пресс-службе вуза сообщали, что деревья вырубать не собираются, так как денег на строительство бассейна пока нет. Тем не менее, общественники утверждали, что на тот момент было вырублено уже 20 деревьев. Руководствуясь этим фактом, они начали собирать подписи против строительства среди местных жителей и обратились в природоохранную прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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