2020-02-21T18:42:02+03:00
Общество

Денег нет: бассейн в парке, против которого выступают общественники в Екатеринбурге, строить не будут

Активисты собирают подписи против строительства в парке Железнодорожников
Алина СУРИНА
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Бассейн на территории парка Железнодорожников строить не будутБассейн на территории парка Железнодорожников строить не будутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге общественники вновь защищают от вырубки деревья в парке Железнодорожников. Там УрГУПС собирается строить бассейн. По словам общественников, на предполагаемом месте постройки уже вырубили 20 деревьев. Активисты и жители микрорайона Заречный уже начали сбор подписей против строительства.

- Бассейн нужен. Но нужен и парк, к тому же, он уже существует и каждодневные прогулки по нему совершают люди уже сейчас. К сожалению, жителей опять не спрашивают, а ставят перед неудобным выбором: парк или бассейн? Опять создается изначально конфликтная ситуация (кстати, парк находится на берегу пруда), - написали общественники в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга».

Как рассказали в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга» уже подана жалоба в природоохранную прокуратуру. Однако, как выяснилось, строительство, то есть и вырубки деревьев на территории парка пока не планируется, так как на бассейн нет денег.

- В настоящий момент строительство каких-либо объектов из программы невозможно, в связи с отсутствием выделенных средств, - рассказали в пресс-службе УрГУПС.

Также там отметили, что общественникам предложили совместную высадку деревьев в парке, участие в организованных университетом субботниках и других многочисленных мероприятиях, способствующих сохранению и облагораживанию парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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