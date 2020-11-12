Мэрия Екатеринбурга предложила УрГУПС перенести бассейн из парка на муниципальную землю

В мае активисты высадили в парке у УрГУПСа 50 деревьев вместо тех, которые вырубили ради строительства бассейна. Фото: Константин Киселев

Мэрия Екатеринбурга предложила УрГУПС перенести бассейн, который планируется построить в парке на территории вуза, на муниципальную землю. К такому решению пришли сегодня на совещании, обсуждая перспективы строительства бассейна в парке УрГУПС.

- С учётом общественной значимости вопроса Администрация Екатеринбурга предложила найти из муниципальных резервов несколько вариантов для переноса потенциального объекта на другую, близкую к вузу территорию, - рассказали в мэрии.

Власти и экологи, после того как активисты начали выступать против строительства бассейна в парке в водоохраной зоне, пытаются найти компромисс с вузом.

- Сегодня мы серьёзно рассматриваем концепцию всей прибрежной зоны реки Исети, - рассказал заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик. - У нас формируется водно-зелёный каркас города. И хотелось бы в максимально возможной степени сохранить его для использования всеми жителями. Надеюсь, что общими усилиями мы найдём решение, которое бы всех устраивало. И, конечно же, необходимо слышать друг друга и налаживать конструктивный диалог.

Отметим, что у муниципалитета нет никаких серьёзных полномочий влиять на этот процесс, так как земля под строительство бассейна принадлежит УрГУПСу на праве бессрочного владения. Сегодня в заседании представители университета не участвовали и не ответили мэрии на вопросы, связанные со сроками возведения бассейна и возможностью рассмотрения других площадок. Также в УрГУПСе до получения необходимых документов на строительство отказались от участия университета в рабочей группе.

В мэрии отметили, что не смотря на это будут пристально следить за ситуацией и выстраивать взаимоотношения с вузом.

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