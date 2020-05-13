Уральский вуз пожаловался в прокуратуру на активистов, которые высадили в парке новые деревья

В минувшие праздники, 11 мая, активисты, жители Заречного микрорайона Екатеринбурга, высадили в парке у УрГУПСа около 37 новых деревьев на месте срубленных 47. В парке появились яблони, ивы, клены, ели, лещина, ясени, березы и рябины. Каждое дерево посадили в память о герое-железнодорожнике.

Таким образом местные жители решили исполнить предписания транспортной прокуратуры. Напомним, в середине апреля активисты выступили с жалобами о том, что администрация вуза незаконно вырубила деревья, чтобы расчистить площадку под строительство учебного бассейна. В ведомстве с этим согласились, отметив, что рубка проводилась без согласования с администрацией Екатеринбурга и Росимещством, и потребовали высадить новые.

Кстати, тогда же в вузе заявили, что сотрудники проводили лишь санитарную вырубку.

- Университет ежегодно высаживает не менее трех десятков деревьев ценных пород – декоративных яблонь, лип, сосен и елей, проводит сезонную санитарную вырубку и обрезку старых деревьев, ломающихся при сильных ветрах и угрожающих жизни и здоровью прохожих, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрГУПС. – Никакая другая вырубка деревьев не проводилась и не планируется, а уход за деревьями и кустарниками, высадка новых деревьев будут продолжены и в дальнейшем.

Фото: Константин Киселев

После того, как активисты в минувшие праздники высадили на территории парка новые деревья, администрация вуза решила пожаловаться в прокуратуру, поскольку это проходило без разрешения.

- Мероприятие по посадке деревьев, инициированное жителями Заречного района на территории Уральского государственного университета путей сообщения, не было согласовано с администрацией вуза, - рассказали нам в пресс-службе. – Мы обратились в прокуратуру и попросили дать правовую оценку действиям граждан.

Карта посадки новых деревьев. Фото: сообщество "Парки и скверы"

В Уральской транспортной прокуратуре «КП-Екатеринбург» подтвердили, что заявление от вуза действительно поступило. Сейчас специалисты проверяют документы и разбираются в ситуации.

- В ходе надзорных мероприятий транспортная прокуратура даст оценку соблюдению требований земельного законодательства при посадке 37 деревьев без согласования с землепользователем. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали там.

Кроме того, депутат Гордумы Константин Киселев на своей странице в Facebook написал, что побывал в праздники в парке около вуза, где трудились активисты. По его словам, все деревья взяли из питомников. Кроме того, все «были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию».

- Есть план аллей. Есть инструкция по высадке. Все воодушевлены. Прохожие останавливаются, чтобы помочь. Все очень достойно, с улыбками, с решимостью, с пониманием правоты дела, - рассказал депутат.

Фото: Константин Киселев

Кроме того, 11 мая глава города Александр Высокинский поддержал вырубку деревьев в парке у УрГУПСа ради строительства учебного бассейна. По словам Киселева, это и спровоцировало жителей Заречного и всех неравнодушных на то, чтобы начать действовать.

- В разгар пандемии, в период паркового перемирия, когда все стороны просто ждут, в годовщину противостояния в сквере около Театра Драмы он заявляет, что это не парк, а какой-то лет, что вырубать стоит, что бассейн нужнее, что все элементарно, и нужно лишь высадить 30 деревьев, и, таким образом, проблема будет решена, - заявил депутат.

Напомним, что парк у УрГУПС – излюбленное место среди местных жителей. В нем растут деревья, которые высаживаются вот уже несколькими поколениями преподавателей и студентов вуза.

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