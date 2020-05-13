СКВЕРному конфликту год: как уральцы помешали строительству храма святой Екатерины у Театра драмы

В понедельник 13 мая 2019 года ничего не предвещало беды. Люди спешили на работу и лишь немногие заметили кардинальные изменения в центре города. По западной стороне набережной, кто-то огородил забором полюбившийся жителям сквер у Театра драма. А территорию, где раньше свободно гуляли горожане, теперь охраняет ЧОП.

Ясность появилась ближе к 11:00. Забором огородили уже не сквер, а строительную площадку. А на месте парка вот-вот должны были начать строительство храма Святой Екатерины (место под него выбирали аж с 2010-ого года – тогда храм хотели построить в историческом месте на площади Труда – Прим. Ред.) С того момента к скверу начали приходить горожане. Любопытство переросло мирную акцию протеста, а после в настоящее стояние в сквере. Рассказываем, с чего все началось и, как это было.

Хлипкий забор можно было легко повалить на землю. Некоторые даже воровали целые блокиФото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 13 МАЯ: УРОНИЛИ ЗАБОР

12:00: Первой нарушительницей спокойствия стала мать двоих детей и общественница Алена Смышляева. Во время пробежки она невзначай снесла секцию забора, а потом дала деру от охранников. Те загнали бедолагу на дерево, откуда ее уже снимали сотрудники Росгвардии.

- Многие тогда восприняли мой поступок как какую-то шутку, но для меня было очень важно показать свою гражданскую позицию, - вспоминает Алена Смышляева. – Это был некий толчок для всех остальных и я эти горжусь. Немного обидно, что полиции удалось снять меня с дерева. И в отделении продержали дольше положенного. Но к вечеру отпустили, и я вернулась в сквер. Все было по-настоящему, и мы были настоящими.

На фото – общественница Алена СмышляеваФото: Алексей БУЛАТОВ

К 18:00 в сквер начала подтягиваться любопытствующая молодежь. Посмотреть, поговорить, покричать и... пошатать забор. Уже через час горожане одержали первую победу: секция забора пала, а молодые люди в обход охраны устроили на территории недавней стройплощадки гуляния. Защитники сквера устроили танцпол под открытым небом - слушают музыку Виктора Цоя, группы Queen, Бориса Гребенщикова, танцуют и водят хороводы. Кто-то привез бесплатные бургеры и кофе...

Знаменитый Дед Пикет. Вадим Панкратов не пропускает ни одного митингаФото: Алексей БУЛАТОВ

К 22:00 прибыло подкрепление в виде спортивных молодых ребят. Но не к горожанам, а к охранникам, которые уже были не в силах сдерживать натиск. Среди вновь прибывших народ быстро вычислил местную звезду бойца MMA Ивана Штыркова.

- Вечером после тренировки я зашел в группу спортсменов в интернете, до этого даже не знал, что поставили забор, и что его повалили, протестующие зашли на стройплощадку. У меня гражданская позиция: я был за Храм в этом месте, - рассказывал Иван Штырков в интервью «КП». – Я предложил бывшим со мной в раздевалке спортсменам поехать и посмотреть, нас было человек десять. Мы два часа стояли в сторонке и ждали, когда полиция начнет выполнять свои обязанности, но она уехала. Бойцы ЧОПа, многих из которых я знаю лично остались одни против толпы. А протестующие водили вокруг них хороводы… Ну, это же просто 17-й век, жутью повеяло…

Дальше показания разнятся. Иван уверяет, что спортсменов было человек десять, очевидцы настаивают что около ста. Но что точно, спортсмены вытеснили посторонних с территории и встали по периметру. Никого не били, но вели с толпой богословские диспуты.

Депутат гордумы Константин Киселев на переговорах с «крепышами»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число задержанных в тот день было минимальным. Среди таких, кстати, оказался знаменитый Дед Пикет (Вадим Панкратов). Пожилой активист ударил одного из людей в погонах газетой, за что позже был приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей.

Ближе к утру люди начали расходиться. Противостояние тех, кто хочет сохранить сквер, и тех, кто помогает застройщикам возвести храм, продолжалось десять часов. Но до 4 утра на весь центр города разносилось «Мы за сквер!». Вряд ли тогда кто-то предполагал, что акция протеста растянется на всю неделю и станет одной из главных тем в России по итогам года.

Бесплатный кофе для всех желающих от одной из местных кофеенФото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕНЬ ВТОРОЙ 14 МАЯ: ПЕРВЫЕ СТЫЧКИ С ОМОНОМ

В 16:00 в резиденции губернатора прошло совещание с участием представителей защитников сквера и тех, кто выступал за строительство храма. Ожидаемо, прийти к быстрому соглашению никому не удалось, все продолжали настаивать на своем.

По итогам переговоров с заявлением впервые выступил вице-губернатор Сергей Бидонько:

- На самом деле, процедура получения разрешения строительства любого объекта такого значения, предусматривает общественные слушанья. И они прошли. Не правильно говорить, что диалога не было. Разрешение на строительство было выдано. Надеюсь, что сегодняшняя встреча снизит градус накала страстей в сквере. Отмечу, что не стоит забывать – мы живем в правовом государстве. И за нарушение правопорядка влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Екатеринбурженка устроила настоящий концерт, сыграв на виолончелиФото: Алексей БУЛАТОВ

В 18:00 люди стали массово приходить в сквер, но на этот раз им предстояла встреча не с непонятными спортсменами, а с бойцами ОМОНа. Позже предствители главка полиции отметят, что первостепенной задачей было не допустить кровопролитие.

В 20:00 участники несанкционированного митинга вновь стали скандировать «Мы за сквер!», параллельно оскорбляя людей в форме. Далее начался один из худших из сценариев развития событий: провокации. В ОМОН полетели камни, битое стекло, даже до петард дошло.

Кто-то даже привел ребенка в боксерских перчатках, ради эффектного снимка мальчикаФото: Алексей БУЛАТОВ

К 22:00 число задержанных увеличилось до двух десятков, всех ждали штрафы или арест на 15 суток. Бойцы ОМОНА держали строй вокруг забора и предотвращали любые попытки снести или повредить ограждение. От себя добавлю, что такие сцены если и привык видеть, то только с митингов в Москве или Санкт-Петербурге. Вряд ли кто-либо в Екатеринбурге мог представить такое на улицах родного города.

00:00 Все присутствующие в сквере четко поделились на две группы: те, кто пришел посмотреть, и те, кто намерен до самого утра провоцировать полицию. Но силы у всех так или иначе заканчивались, поэтому к половине первого стычки с силовиками сошли на нет.

14 и 15 мая территорию стройки охранял ОМОНФото: Алексей БУЛАТОВ

01:00 Народ стал расходиться по домам, а часть бойцов ОМОНа переместилась к проезжей части и как бы намекала на то, что на сегодня «концерт» окончен.

А эти лопаты в форме крестов надолго запомнились участникам митингаФото: Алексей БУЛАТОВ

Город буквально жил тем, что творилось у Драмтеатра. Многие горожане и бизнесмены стали анонимно заказывать туда доставку еды, чтобы накормить собравшихся.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 15 МАЯ: ПОЛИЦИЯ МЕНЯЕТ ТАКТИКУ

09:00 к месту противостояния приехала строительная техника, но не для того, чтобы что-то строить. Хлипкий алюминиевый забор сменился плотными листами, держащимися на чугунных сваях. Уже к обеду вся территория стройки была закрыта для обзора.

18:00 в сквере вновь начинают группироваться отдельные «лагеря», в основном из молодежи. С этого же момента «Комсомолка» начала вести стрим из гущи событий. Тогда мы с коллегами и представить не могли, что на этот раз все растянется до рассвета.

На третий день уральцы устроили флешмоб с фонарикамиФото: Алексей БУЛАТОВ

20:00 одним из главных спикеров вечера становится настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло. Представителю русской православной церкви нужно отдать должное. В ту памятную неделю он был, пожалуй, главным и единственным священнослужителем в городе, который спокойно и внятно пытался объяснить, почему храм на этом месте может стать новым символом Екатеринбурга.

- Я пришел в сквер, чтобы обратиться к людям. Так строительство храма начинаться не должно! – говорил тогда Максим Миняйло.

Силовики выхватывали из толпы тех, кто бросался камнями и петардами. А таких было не малоФото: Алексей БУЛАТОВ

21:00 бойцы ОМОНА стали постепенно выдавливать собравшихся из сквера, оттесняя толпу ближе к фонтану у Драмтеатра. Было видно, что задачи применять силу без лишней необходимости у них нет, старались увеличивать периметр безопасности.

23:00 к сожалению, и в ту ночь нашлись те, кто пытался проверить на прочность сотрудников в касках. Одним из самых подлых поступков стал «обстрел» сырыми яйцами, исполнителей моментально скручивали и предавали в автозак.

Лично мне на всю жизнь запомнились крики одного из бойцов ОМОНа.

- Руки за голову! – это первое что слышал схваченный. Далее ночь в изоляторе, а на следующий день суд.

03:30 шеренга из бойцов ОМОНа дошла практически до самого Театра драмы, а прилегающая к нему территория была уже пустой. Лишь пара десятков человек наблюдали за происходящим с парковки Заксобрания. Ну а под занавес вечера к скверу подъехал полицейский ПАЗ, в который попросили пройти на проверку документов немногочисленных оставшихся. Эффект был ожидаемым – все разбежались.

Наши стримы из сквера в тот день смотрели люди из разных уголков страны и мира, а общее число просмотров перевалило за 200 тысяч просмотров.

Та ночь стала не только самой бурной, она оказалась своеобразным экватором всех событий. Все понимали, что больше так продолжаться не может.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 16 МАЯ: СОВЕТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

08:00 Сводки о новостях из сквера стали всерьез интересовать федеральные издания и реакция на них в Кремле оставалась лишь вопросом времени.

14:00 в четверг президент Владимир Путин принимал участие в медиа-форуме общенароссийского народного фронта, в ходе которого студент из Свердловской области задал главе государства вопрос о ситуации в Екатеринбурге. Российский лидер признался, что уже немного слышал о происходящем в уральской столице и предложил свое решение конфликта.

- Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства, - заявил Владимир Путин.

Граффити на набережной со стороны сквераФото: Алексей БУЛАТОВ

16:00 цитата президента России разлетелась по всем информагентствам. Разумеется, местные власти не смогли после такого продолжать играть в молчанку и впервые публично стали комментировать СКВЕРный конфликт.

18:00 впервые за четыре дня в сквер пришел мэр Александр Высокинский. Такое запоздалое решение градоначальника собравшиеся не оценили и без устали скандировали «Позор!». В окружении микрофонов и телекамер он подтвердил намерения провести опрос горожан.

- Сложилась такая ситуация: часть людей за храм, остальные – против. Мы фиксируем ситуацию, не кипим. Действительно, будем проводить опрос по поводу стройки и сноса забора. Также поручу коллегам поставить рядом дополнительную сотовую вышку, чтобы не было проблем с интернетом, - сказал Высокинский.

Концерты стали показателем того, что больше до рукоприкладства в сквере не дойдетФото: Алексей БУЛАТОВ

20:00 в отличие от предыдущих дней полиция не предпринимала попыток выводить людей из сквера. Со стороны митингующих также не было провокаций. На четвертый день дежурства было сложно поверить, что силовики стоят в шеренге, но всем своим видом показывают, что сами устали от всего этого.

- Вы сегодня будете разгонять толпу, - поинтересовался я у командира одного взвода.

- Разгонять? Нет, у нас выходной, - с улыбкой на лице ответил он.

В 22:00 начался дождь и толпа стала потихоньку расходиться и через два часа с Октябрьской площади уехал последний автозак.

Мэр Высокинский отвечает на вопросы горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 17 МАЯ: ПЕСНИ, ПЛЯСКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫЙТИ ЗАМУЖ

15:00 весь сквер огородили небольшими барьерами, такие часто используют на День города у концертных площадок. Вход в сквер стали осуществлять через металлоискатели с досмотром. Словно здесь пройдет культурно-массовое мероприятие, а не митинг.

19:00 собравшиеся люди даже не обращали внимание на забор, а старались развлекаться. Одни соревновались в прыжках на скейтбордах, другие – пели под гитару песни и танцевали.

20:00 поддержать и поблагодарить уральцев за активную жизненную позицию пришел и ловец покемонов Руслан Соколовский.

- Ностальгия есть, давно здесь не был. Мне все нравится, прикольно. Жалко, что все перекрасили: раньше были покеболы, а теперь вот смайлик, - говорил Соколовский в сквере.

Злосчастный забор убрали лишь 20 мая по приказу мэраФото: Алексей БУЛАТОВ

Но даже во всей этой истории нашлось место для романтики: вечером субботы 17-летний студент-элетктрик Сергей сделал предложение 24-летней Татьяне Кукарцевой. Пара познакомилась в первый день митингов и, как говорится, пробежала искра.

Парень сделал сердце из зажжённых свечей на асфальте и признался избраннице в любви на глазах публики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709997" frameborder="0"></iframe> Протесты в Екатеринбурге: парень сделал предложение девушке в сквере у Драмтеатра.Он - за храм, она - за сквер. Ему - 17 лет, ей - 24 года. И всё равно они вместе! Во время «противостояния» в Екатеринбурге парень сделал предложение девушке из противоборствующего лагеря.

- Мы познакомились с Таней пять дней назад, - гордо рассказывал Сергей. - Проходил мимо забора, когда толпа прижала меня к нему, кто-то пару раз меня ударил. Поэтому мне пришлось обратиться к врачам скорой помощи, которые дежурили там же в сквере. Таня мне помогла, напоила горячим чаем. Так и познакомились. Она мне очень понравилась, мы с ней так похожи - я ведь тоже программист-самоучка. Но, если честно, то я не думал, что увижу ее вновь.

Девушка сказала да, но позже мы выяснили, что до свадьбы дело так и не дошло. Несостоявшийся жених сбежал на Украину.

ЧТО ЖЕ СТАЛО С ХРАМОМ?

Долгожданный опрос по храму прошел в середине октября. Из нескольких тысяч вариантов места для размещения оставили на выбор лишь две: акваторию Городского пруда за Макаровским мостом и территорию Приборостроительного завода у резиденции губернатора.

За последнюю площадку проголосовали 56 тысяч человек – 57,66%. Ожидалось, что храм построят к 2023 году, когда Екатеринбург будет праздновать 300-летие. Однако до сих пор о судьбе стройки ничего не известно.

Примечательно, что в центре Екатеринбурга есть несколько храмов и церквей. Самый популярный – Храм-на-Крови, построенный на месте расстрела царской семьиФото: Алексей БУЛАТОВ

За последнюю площадку проголосовали 56 тысяч человек – 57,66%. Ожидалось, что храм построят к 2023 году, когда Екатеринбург будет праздновать 300-летие. Однако до сих пор о судьбе стройки ничего не известно.

Мы попросили известных активистов, представляющих обе стороны конфликта поделиться впечатлениями и воспоминаниями о событиях в сквере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778730" frameborder="0"></iframe> Противостояние в сквере у драмтеатра: мнение участников спустя год.Алексей БУЛАТОВ

Кстати, очень лаконично свою оценку событиям в сквере дал новый начальник свердловской полиции генерал-майор Александр Мешков.

- То, что органы приняли решение о строительстве храма – это благое дело. Знаете, екатеринбуржцы очень любят свой город. И когда город принял это решение, все-таки храм это не строительство супермаркета или развлекательного центра. И, наверное, недооценили – вот вам и результат, - рассказывал Александр Мешков.