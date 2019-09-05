Свадьбы не будет: студент, который сделал предложение в сквере у Драмтеатра, сбежал от невесты в Луганск

В мае мы рассказывали историю невероятного знакомства и любви с первого взгляда, которая произошла в Екатеринбурге во время протестов в сквере у Драмтеатра. Вся страна наблюдала за противостоянием активистов и ОМОНа, задержаниями, судебными процессами.

Но даже здесь нашлось место для романтики: 17-летний студент электрик Сергей сделал предложение 24-летней Татьяне Кукарцевой, и девушка сказала «Да».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709997" frameborder="0"></iframe> Протесты в Екатеринбурге: парень сделал предложение девушке в сквере у Драмтеатра.Он - за храм, она - за сквер. Ему - 17 лет, ей - 24 года. И всё равно они вместе! Во время «противостояния» в Екатеринбурге парень сделал предложение девушке из противоборствующего лагеря.

- Мы познакомились с Таней пять дней назад, - гордо рассказывал Сергей. - Проходил мимо забора, когда толпа прижала меня к нему, кто-то пару раз меня ударил. Поэтому мне пришлось обратиться к врачам скорой помощи, которые дежурили там же в сквере. Таня мне помогла, напоила горячим чаем. Так и познакомились. Она мне очень понравилась, мы с ней так похожи - я ведь тоже программист-самоучка. Но, если честно, то я не думал, что увижу ее вновь.

Родители Сергея негативно отнеслись к возможной женитьбе сына, но юного Ромео это не смущало. Пара хотела как минимум расписаться и получить штампы в паспортах. Но как выяснилось, роман с Татьяной закончился также внезапно, как и начался. Когда мы связались с Сергеем, чтобы узнать, когда он поведет невесту в ЗАГС, парень коротко ответил – «никогда». Потом он добавил, что уехал жить к себе на родину - в Луганск.

Сергей сделал предложение на глазах сотни горожан. Фото: E1.RU

- Два месяца назад я покинул Екатеринбург, - рассказал «Комсомолке» Сергей. – В последнее время обстановка стабилизировалась и я принял решение вернуться домой.

- А как же Таня, вы же хотели создать семью?

- Это неважно. Решение расстаться было взаимным, не хочу об этом вспоминать, - добавил парень, после чего перестал отвечать на наши вопросы.

Связаться с Татьяной на момент публикации не удалось, но судя по ее странице в соцсети, она продолжает отстаивать активную гражданскую позицию и по-прежнему живет в уральской столице.

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