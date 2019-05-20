Сквер до свадьбы доведет: история уральского студента, сделавшего предложение у Драмтеатра

Всю прошедшую неделю в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге кипели нешуточные страсти. Полиция, ОМОН, толпы горожан, отстаивающих зеленый остров в центре застроенного мегаполиса… И среди всех этих людей нашлись двое одиноких молодых людей, которые познакомились, понравились друг другу и решили пожениться. Рассказываем, как это было.

ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ

В минувшую субботу в сквере у Драмтеатра было довольно спокойно. Наряда ОМОН уже не было. А полиция охотно болтала с горожанами. В основном люди пели, танцевали. Кое-где продолжали спорить, но уже в мирном ключе.

Татьяна старше своего жениха на 7 лет, но она не видит в проблем. Фото: предоставлено героем публикации

Около 22:30 внимание горожан приковал молодой человек. Парень старательно выкладывал на земле свечки. А когда поджег, зрители увидели надпись: «Татьяна, выходи за меня». Она была адресована девушке с зелеными волосами, которая стояла рядом. Таня ахнула и громко ответила «да!» на глазах у десятка очевидцев.

Молодые бросились друг другу в объятия, а после тихонечко ушли из сквера праздновать.

«Комсомолка» разыскала романтиков. Парнем оказался 17-летний студент-электрик Сергей - он учится на втором курсе Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. Курочкина. Его избранницей - 24-летняя Татьяна Кукарцева. Девушка работает программистом.

- Мы познакомились с Таней пять дней назад, - гордо рассказывает Сергей. - Во вторник я был в сквере. Проходил мимо забора, когда толпа прижала меня к нему, кто-то пару раз меня ударил. Поэтому мне пришлось обратиться к врачам скорой помощи, которые дежурили там же в сквере. Таня мне помогла, напоила горячим чаем. Так и познакомились.

Сергей сделал предложение на глазах сотни горожан. Фото: E1.RU

Парочка болтала до пяти утра. Татьяна отстаивала сквер. А Сергей признался, что не возражает против строительства храма. Но это знакомству не помешало.

- Таня мне очень понравилась, мы с ней так похожи - я ведь тоже программист-самоучка, - признается новоявленный Ромео. - Но, если честно, то я не думал, что увижу ее вновь.

ОСУЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НЕ БОИМСЯ

Сергей вернулся в сквер только к выходным. К тому моменту стройку храма уже остановили.

- Я встретил Таню в три часа дня и не мог поверить своему счастью. Решил, что нет смысла медлить, и отважился сделать предложение, - говорит Сергей. - Я был уверен, что она согласится.

И она согласилась. Несмотря на то, что видела парня всего второй раз в жизни. Теперь молодые ждут, когда Сереже исполнится 18, чтобы сыграть свадьбу.

- Как отреагировали ваши родители, когда узнали, что вы собираетесь узаконить свои отношения?

- Мои - крайне негативно. Родители Тани давно с ней не общаются, так что их мнение для нас не важно.

Перед тем, как сделать предложение, Сергей и Татьяна устроили пикет у мэрии. Фото: предоставлено героем публикации

- Что тебе сказали друзья по училищу?

- Многие следили за всем происходящем в прямом эфире. Они посмеялись надо мной, сказали, что я дурак. (Смеется.)

Татьяна с известным блогером Евгением Баженовым, более известным как Badcomedian. Фото: предоставлено героем публикации

- А в сквер вы теперь вместе с невестой будете приходить?

- У меня нет ее номера телефона. (Смеется.) Но я в сквер еще долго не вернусь. Мне не нужны проблемы, у меня сестра живет за границей, а брат учится в военном училище. На днях мы были у здания мэрии и требовали провести по теме храма референдум, а не опрос, как это хотят.

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