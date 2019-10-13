Опрос можно считать состоявшимся: в Екатеринбурге выбирают место под храм

Несмотря на то, что сегодня у всех заслуженный выходной, екатеринбуржцы активно участвуют в опросе за место под строительство храма. Избирательные участки распахнули свои двери в 8 утра и самого открытия люди хлынули голосовать. Хоть результаты огласят только завтра, опрос уже можно считать состоявшимся.

- На 16:00 явка горожан в пункты проведения опроса составила 6,51%. Избирательная комиссия информирует, что на 16-00 проголосовало 70 712 человек, - рассказывают в ведомстве.

На многих ибирательных участках был аншлаг.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров отмечал, что опрос по строительству храма будет признан состоявшимся, когда проголосуют 10857 человек, то есть 1% от обладающих правом голоса. Что собственно и случилось уже в первой половине дня. Большая часть жителей уже поучаствовали.

ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР

Бурные споры, где построить собор Святой Екатерины ведутся больше полугода. В мае 2019 года горожане не дали построить его в сквере у Театра драмы, поэтому сейчас власти предлагают уральцам самим решить, где же он будет воздвигнут.

Слева - храм на месте Приборостроительного завода. Справа - за Макаровским мостом. Фото: эскизы проекта

Изначально жители Екатеринбурга прислали в мэрию больше 60 вариантов мест под строительство храма, но эксперты, а также рабочая группа, созданная при Екатеринбургской городской Думе, сократила это число лишь до двух: первый – построить храм на ул. Горького, 17 вместо здания Приборостроительного завода, второй – возвести его за Макаровским мостом.

ГОЛОСОВАНИЕ

Чтобы все жители города могли проголосовать, в Екатеринбурге организовали 51 опросный пункт. На каждом из них должны находиться по четыре наблюдателя, всего 182 человек. Еще на каждом участке есть видеокамеры.

За голосованием следили волонтеры и общественные деятели.Фото: Алексей БУЛАТОВ

С самого утра на опросных пунктах скапливаются большие очереди, но люди смиренно дожидались. Как сообщали наблюдатели, грубых нарушений не было. Голосовать могли только жители Екатеринбурга, имеющие прописку. Отдать голос два раза не получится.

- Каждый пришедший на опрос регистрируется в специальной компьютерной системе, установленной на каждом участке и объединяющей все опросные пункты. Только после этого участнику опроса выдается бюллетень и он проходит в кабинку, а затем к урне. При попытке повторной регистрации система предупреждает о том, что человек уже проголосовал, - сообщают в администрации Екатеринбурга.

Евгений Куйвашев тоже проголосовал.Фото: Олег Галимов

За площадку уже проголосовали полпред президента в Урфо Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.

- Я надеюсь, опрос поставит точку в спорах. Я сегодня пришёл как обычный житель Екатеринбурга. Голосовал за Приборостроительный завод, - сказал глава региона Евгениц Куйвашев.

Необходимо было перевалить порог в 1%.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участок для голосования пришел Екатеринбурский и Верхотурский митрополит Кирилл. По словам владыки, что для него был только один выбор – это участок Приборостроительного завода.

- Естественно, что я проголосовал за Горького, 17. Это место максимально приближенно к историческому месту. И кафедральный храм должен быть в центре. Поскольку мы движемся к 300-летию, храм должен быть максимально приближен к тому месту, - отметил он.

Владимир Шахрин выбрал площадку за Макаровским мостом.Фото: Олег Галимов

После голосования жителей опрашивали волонтеры, чаще всего люди выбирали площадку на Горького. Но совпадут ли эти результаты с официальными, посмотрим. Вот лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин бы не против строительства собора Святой Екатерины в сквере возле Театра драмы.

- За всем хорошим должна быть очередь. Наверное все с дач вернулись, - пошутил Шахрин. - Сам я проголосовал за площадку за Макаровским мостом. Она мне кажется более удачной, чем Приборостроительный завод.

Официально опрос будут идти до 20%00, потом начнется подсчет голосов. Окончательные результаты станут известны в понедельник 14 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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